Concurso SumArte x Guate premiará a cuatro ilustradores con capital semilla y producción de sus obras

Se abre la convocatoria para SumArte x Guate. Esta es la séptima edición de este concurso que une el arte guatemalteco con el suprarreciclaje de vidrio trabajado por Gronn para dar nueva vida a botellas de vidrio transformadas en piezas que llegan a miles de mesas en todo el país.

El modelo transforma botellas de vidrio descartadas en piezas artesanales únicas: vasos, tazas y objetos de mesa hechos a mano, pieza por pieza. Con más de 1.5 millones de botellas rescatadas del basurero, SumArte x Guate es una iniciativa de Gronn que, desde hace siete años, brinda un espacio para que ilustradores guatemaltecos compartan su talento y conecten sus diseños en una celebración del mes patrio, en septiembre.

Las ilustraciones ganadoras formarán parte de una edición especial de vasos. En el 2026, el concurso contará con cuatro categorías y cuatro ganadores, quienes recibirán un capital semilla de Q4,350 como apoyo a su desarrollo creativo.

Fecha

La última fecha para participar es el domingo 5 de julio.

Categorías

Las categorías de esta edición se inspiran en elementos que representan la identidad y riqueza cultural de Guatemala:

Flora y fauna guatemalteca

Inspirada en la biodiversidad del país, desde especies emblemáticas como la monja blanca y el quetzal hasta el jaguar y los monos de Petén.

Volcanes de Guatemala

Una invitación a reinterpretar los volcanes como uno de los símbolos más representativos de Guatemala.

Herencia maya

Diseños inspirados en la cosmovisión maya y su legado ancestral, expresados en glifos, símbolos y dualidades.

Frases y palabras chapinas

Expresiones y modismos que reflejan la identidad guatemalteca, desde dichos populares hasta formas cotidianas de hablar.

Los premios incluirán un ganador por categoría, que recibirá un capital semilla de Q4,350, patrocinado por Banco Industrial; la producción de una edición especial de vasos con su diseño; reconocimiento en las plataformas oficiales del concurso; estadías en hoteles y otras sorpresas.

¿Quién puede participar y cómo inscribirse?

La convocatoria está abierta a ilustradores y artistas digitales guatemaltecos mayores de 18 años, sin importar su nivel de experiencia o lugar de residencia.

La participación es gratuita y puede realizarse desde cualquier parte del país.

Inscripciones

• Ingresar al sitio oficial: www.sumartexguate.com

• Completar el formulario de inscripción junto con su ilustración.

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