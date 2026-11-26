Como uno de los momentos más difíciles de su vida personal calificó Jennifer López la ruptura con el cantante y actor Marc Anthony. Aunque no se trata de su único ni más reciente divorcio, la artista confesó que luego de esa separación sintió que su futuro sería incierto. La cantante y actriz decidió abrir su corazón ante el público y contar que en ese momento llegó a pensar: “Me he rendido con el amor, me estoy rindiendo con la vida, con todo”.

La relación con Marc Anthony es la más larga que López ha tenido, además, junto a él se convirtió en madre de los gemelos Emme y Max, quienes para el momento del divorcio tenían solo tres años. Durante un especial con motivo de The JLO Show: Live in Las Vegas, la artista habló sobre sus experiencias matrimoniales y los desafíos que enfrentó después de ese que fue su tercer divorcio.

Para ese entonces ya había vivido dos fracasos matrimoniales anteriores: En 1997 se había casado con el bailarín Ojani Noa y se divorció en 1998. Posteriormente, contrajo matrimonio con Cris Judd en el 2001 y se separó en el 2003.

La boda con Marc Anthony fue en el 2004, anunciaron su separación en el 2011 y finalizaron su divorcio en el 2014.

La intérprete de On the Floor quiso matizar sus confesiones con humor al declarar: “Después de mi tercer divorcio, fue cuando realmente empecé a mejorar en esto. Es gracioso. ¡Es gracioso! Sí, es gracioso. No es gracioso”. Entre risas reconoció que su experiencia con las relaciones matrimoniales ha sido complicada.

El consejo: "Sigue bailando"

López compartió que en el peor momento de desesperación y tristeza decidió pedirle consejo a Louise Hay, a quien considera una de sus mentoras. La escritora de autoayuda y conferencista motivacional, la escuchó quejarse y decir que no sabía cómo iba a seguir adelante.

Luego de un momento Hay le preguntó: "Jennifer, ¿eres bailarina verdad?". Ella, sorprendida, le contestó que sí. Entonces la motivadora le volvió a preguntar: "¿Y qué haces cuando te equivocas al aprender una coreografía". Y ella dijo: "Seguir bailando hasta que salga bien".

Entonces Hay le aconsejó: "Sigue bailando".

Desde entonces, afirma la actriz: “Simplemente sigo adelante hasta que consigo hacer bien los pasos”. Aunque, evidentemente, eso no le evita sufrir nuevos tropiezos como sucedió con su cuarto matrimonio con Ben Afflek, con quien se casó luego de haber retomado su relación en 2022 y se divorciaron en 2025.