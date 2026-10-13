Confirman la causa de muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad, y sus compañeros envían mensajes de despedida

Con una carrera en ascenso en la actuación, el actor RJ Mitte fue hallado muerto en su vivienda en Brownsville, Texas, el pasado 12 de octubre. El actor era conocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad y por su participación en The Guardians of Justice.

El Departamento de Policía de Brownsville reveló a People que había recibido una llamada de emergencia pasadas las 12.50 horas, hora local. Al llegar al domicilio, los agentes encontraron el cuerpo del actor. Horas después, las autoridades confirmaron su fallecimiento sin dar detalles sobre la causa.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, expresó su representante en un mensaje en el que confirmó la muerte del actor.

Tras su fallecimiento, se inició una investigación de oficio, pero este 13 de octubre medios internacionales detallaron que la causa de muerte fue suicidio. People confirmó este hecho con el representante del actor.

A sus 34 años, RJ Mitte también era conocido por su activismo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, principalmente por su experiencia de vida con parálisis cerebral.

Se conoce que a temprana edad le diagnosticaron parálisis cerebral espástica, una condición que afecta el movimiento y el control de los músculos y que acompaña de por vida a quienes la padecen, según el portal KidsHealth.

Medios internacionales detallan que el padecimiento de RJ Mitte era menos severo. El actor explicó a People que esta parálisis afecta las habilidades motoras, pero que, en su caso, afectaba el lado izquierdo de su cuerpo. Aun así, detalló que tenía control de su cuerpo.

Este diagnóstico lo compartió con su personaje en la serie Breaking Bad, de Vince Gilligan, en la que interpretó a Walter White Jr. durante las cinco temporadas. Su personaje era hijo de Walter White, interpretado por Bryan Cranston, y de Skyler White, interpretada por Anna Gunn. Este fue uno de sus papeles más importantes.

Asimismo, participó en producciones como This Close, The Guardians of Justice y On Hiatus with Monty Geer. Se conoce que, antes de su muerte, el actor promocionaba la película Talking to Strangers, en la que participó, y tenía varios proyectos en camino.

Actores se despiden de RJ Mitte

Luego del anuncio de su fallecimiento, compañeros de reparto de la serie Breaking Bad publicaron mensajes de despedida para el actor. Bryan Cranston señaló que estaba consternado por la noticia, pues su “dulce hijo en Breaking Bad ha muerto”. Recordó que se conocieron cuando Mitte tenía 14 años, al ser elegido para interpretar a Walter White Jr.

Resaltó que su diagnóstico nunca fue una excusa para dejar de desempeñar su trabajo. En su anécdota, Cranston recordó que, en sus inicios, Mitte estaba “bastante crudo”, pero que, con el tiempo, se convirtió en “un actor realmente bueno”. Además, destacó su trabajo en favor de las personas con discapacidad.

“Es especialmente devastador escuchar que se quitó la vida”, dijo mientras compartía que semanas atrás habían comenzado a planear un almuerzo. “No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro”.

“Pero sí sé que lo amaba, y disfruté completamente estar con él a lo largo de los años en la serie, y después de que el centro de atención en Breaking Bad atenuara…”, resaltó el actor.

El actor Dean Norris también calificó de desgarradora la muerte de Mitte y señaló: “Era un joven encantador y lo extrañaremos mucho”. Aaron Paul también expresó su tristeza por la noticia: “Estoy desconsolado por esta noticia. RJ, te quiero, amigo. Te echaremos de menos”.