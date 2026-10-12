Sean “Diddy” Combs fue trasladado temporalmente de una prisión federal a un hospital por una lesión en la cabeza

Sean “Diddy” Combs ha vuelto a ser noticia, esta vez por una salida repentina de una prisión federal de Nueva Jersey debido a una lesión que requirió atención hospitalaria.

El medio TMZ informó este lunes que el rapero fue trasladado de la prisión federal a un hospital durante la madrugada del sábado 10 de octubre, debido a una emergencia médica. Una fuente de la prisión señaló al medio que su salida se debió a que necesitaba tratamiento por una lesión en la cabeza.

Alrededor de la 1 hora local fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano. People confirmó el hecho y destacó que el rapero sufrió una lesión craneal que no ponía en peligro su vida.

TMZ destacó que, según sus fuentes, Sean “Diddy” Combs salió consciente y conversando durante su traslado al centro asistencial. La salida fue temporal, ya que regresó a prisión horas después.

Los informes destacan que Sean Combs fue puesto en régimen de aislamiento a su regreso a prisión. Sin embargo, aún se desconoce cómo sufrió la lesión.

Juda Engelmayer, portavoz del rapero, declaró a People: “Estamos al tanto de las informaciones sobre Sean Combs y estamos trabajando para confirmar las circunstancias”.

En cuanto al aislamiento, no es la primera vez que Combs permanece en ese régimen, pues a finales de septiembre fue enviado a esa unidad luego de que se revelara que tenía artículos de contrabando.

La cadena NBC News publicó el pasado 29 de septiembre imágenes de Combs usando un teléfono celular. Asimismo, testimonios recopilados por la cadena señalaron que el rapero tenía privilegios.

Combs cumple condena en una prisión federal de Nueva Jersey, luego de ser sentenciado por dos cargos de transporte con fines de prostitución en el 2025. Pese al juicio mediático, su vida en prisión ha seguido acaparando titulares.

Fue señalado de obtener favores mediante pagos de miles de dólares para que otros reclusos hicieran sus tareas o le brindaran servicios, como masajes.

Asimismo, los testimonios señalaron que poseía una reserva secreta de licores de alta gama que eran introducidos de contrabando en el recinto por guardias de seguridad.

Esto lo llevó a la unidad de aislamiento. En julio también estuvo en esa situación luego de una pelea con otro recluso. Mientras sus abogados buscan la manera de anular su sentencia de 50 meses de prisión, su fecha de salida está prevista para marzo del 2028.