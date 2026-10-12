Escenario
De taxista a escenógrafo: Ricardo Arjona sorprende a “Pocho” con un homenaje a su trabajo, “otra historia de taxi”
A menos de un mes de llegar a México con su gira Lo que el Seco no dijo, Ricardo Arjona recordó cómo conoció a “Pocho”, quien pasó de ser taxista a convertirse en su escenógrafo y amigo.
Ricardo Arjona agotó la primera de sus tres presentaciones en Puerto Rico. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)
Ricardo Arjona sigue sorprendiendo a sus seguidores luego de anunciar el nombre de su próximo proyecto, titulado De todo un poco. Esta vez, recordó cómo conoció a “Pocho”, quien lo ha acompañado durante 12 giras.
Con otra historia de taxi, el cantautor guatemalteco presentó a “Pocho”, a quien conoció cuando conducía un taxi y quien, con los años, llegó a formar parte de las giras del artista.
En un video, Arjona se reúne con “Pocho” y comienza a contar que, aunque las personas no lo conozcan, es una parte importante de su equipo. “Para nosotros regresar a México es una celebración. Para nosotros vos sos una celebración”, dice el artista.
Durante la conversación, Arjona recuerda que lo conoció muchos años atrás, cuando “Pocho” era taxista. El recuerdo surge porque el cantautor tiene preparada una sorpresa: regalarle un vehículo.
“Decidimos hacerte un homenaje y ese es pa ti”, dice Arjona mientras le entrega el vehículo. “Vos sabes que te queremos mucho, te admiramos mucho”, agrega mientras se abrazan.
En el video se escucha decir al escenógrafo: “Estoy muy agradecido de usted, señor, por tantos años que me ha dado trabajo. Me acuerdo cuando me regaló la escenografía, que no tiene idea usted cuánto le saqué a esa escenografía”. Ante sus palabras, Arjona también le agradece.
No es la primera vez que Arjona protagoniza momentos emotivos, pues desde el anuncio de su gira ha podido acercarse a seguidores de su trayectoria, como Ivette Vázquez, y a personas que han tenido un impacto en su vida. En su publicación, Arjona destaca: Otra historia de taxi. Quizás la más bella, en referencia a su historia con “Pocho”.
Arjona también ha contado en otras ocasiones que, cuando llegó a México, otra taxista lo llevó al lugar donde se hospedaría y le hizo una petición. Durante el anuncio de su espectáculo en el Estadio Azteca, recordó al taxista que lo trasladó desde el aeropuerto y le recomendó el Hotel Pisa.
En esa ocasión, recordó que ese mismo taxista le pidió que escribiera una canción dedicada a los taxistas. Años después surgió Historia de un taxi, uno de sus grandes éxitos.
Espectáculos en México
La gira Lo que el Seco no dijo llevará a Ricardo Arjona a reunirse con sus seguidores mexicanos. El próximo 7 de noviembre, el cantautor comenzará sus presentaciones en Mérida y recorrerá lugares como Ciudad de México, Guadalajara, Chihuahua, Monterrey y Veracruz.
La gira se extenderá hasta el 20 de diciembre, cuando se presente en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), en Ciudad de México. Durante sus presentaciones interpretará canciones recientes como Despacio que hay prisa, Luna, Gritas y Mujer, así como su último sencillo, Amor Factura.
Además, recordará grandes éxitos de su carrera, como Señora de las cuatro décadas, Si el norte fuera el sur y Cavernícolas.