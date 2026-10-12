Shakira cierra su residencia en Madrid junto a Maluma, Ghetto Kids y Bizarrap: “Esta residencia para mí ha sido histórica”

“Ustedes me han hecho disfrutar como si estuviera empezando mi carrera y eso jamás se me va a olvidar”, dijo la cantante Shakira durante la última noche de su residencia en Madrid, donde presentó su espectáculo Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Durante 13 noches, la colombiana llevó la celebración latina a un espacio que construyó para su residencia, denominado Macondo Park, donde buscó celebrar la latinidad y el vínculo entre distintas culturas.

En este espacio, que presentó en el país, buscó acercar a su público a la cultura latina por medio de la literatura, la danza, la música, la moda, la gastronomía, el cine y el arte. La residencia habría reunido a más de 700 mil personas, según destaca Billboard.

La residencia comenzó con el plan de ofrecer ocho conciertos, pero con el tiempo se amplió a 13 presentaciones, en las que compartió escenario con artistas como Laura Pausini, Beéle y Maluma.

La barranquillera cerró este 12 de octubre su residencia con un espectáculo que incluyó diversas actuaciones. Billboard destaca que esa noche estuvo acompañada de artistas como Maluma, Laura Pausini, Beéle, Dani Martín, Ghetto Kids y Bizarrap.

El espectáculo incluyó comparsas del Carnaval de Barranquilla, un sobrevuelo de drones y una celebración denominada “El último baile”. En sus palabras, la residencia marcó un antes y un después en su vida, y señaló que sería difícil volver a marcharse del país.

Durante su presentación, la intérprete de Ojos así resaltó que lo dejaría todo en el escenario, ya que no “hay como cuando una lobita se encuentra con su manada”. Durante la noche, la artista llevó a su público por un recorrido musical en el que interpretó sus mayores éxitos y canciones nuevas.

Por segunda noche, Maluma la acompañó en el escenario para interpretar Chantaje y Agua, dos de sus colaboraciones con la barranquillera. También la italiana Laura Pausini volvió al escenario principal de Macondo Park para unirse a Shakira con Antología.

Laura Pausini le dedica unas bonitas palabras a Shakira. @Shakira @LauraPausini https://t.co/LomiTwWWvx — Paky ✨ (@PakyShak2) October 12, 2026

Uno de los invitados más destacados fue Dani Martín, exvocalista de El Canto del Loco, con quien interpretó Te dejo Madrid. La diversidad de géneros musicales formó parte del recorrido, pues junto a Beéle interpretó Algo tú.

Te dejo Madrid ~ @Shakira y Dani Martin. https://t.co/EUoCwR1fKg — Paky ✨ (@PakyShak2) October 12, 2026

El momento fue emotivo, pues, según Billboard, durante la canción varias comparsas del Carnaval de Barranquilla atrajeron la atención del público. Uno de los grupos de baile más queridos de internet también se presentó: Ghetto Kids se sumó al ritmo de Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026.

“Esta residencia para mí ha sido histórica”, dijo Shakira a su público al referirse a uno de los proyectos más importantes de su carrera. Contó que el encuentro con sus seguidores le dio fuerzas para enfrentar momentos difíciles, tanto familiares como personales.

La artista reveló que unas 700 mil personas se habrían reunido en el recinto para celebrar junto a ella esta residencia. “Que alguien me pellizque, por favor, para saber si esto es real o no”, expresó.

El cierre incluyó un espectáculo de drones y la sorpresa final fue la participación de Bizarrap, quien puso ritmo a la última canción, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, con la que la artista cerró no solo su concierto, sino también su residencia.