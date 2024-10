Confirman primera canción de Liam Payne después de su muerte ¿Cuándo sale y cómo se llama?

Liam Payne, exintegrante del grupo británico One Direction cayó desde el balcón de la habitación en la que se alojaba del hotel CasaSur, en el barrio capitalino de Palermo el pasado 16 de octubre y falleció en el acto.

El informe preliminar de la autopsia concluyó que la causa de la muerte del cantante, de 31 años, fue un "politraumatismo y una hemorragia interna y externa”.

La fiscalía presumía que "el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto por el abuso de sustancias".

También informó de que se encontraron en la habitación sustancias que acreditarían "una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes".

El productor muestra en su perfil de "X" la nueva canción de Payne, grabada como un dueto antes de su muerte, y que lleva por título Do No Wrong.

El sencillo estaba programado para salir a luz el próximo 1 de noviembre, sin embargo, esto cambió porque Sam prefirió esperar para respetar el tiempo de luto que Payne merece, sin aclarar una nueva fecha. "Quiero que todas las ganancias se destinen a una organización benéfica que ellos elijan (o como deseen). Aunque a todos nos encanta la canción, todavía no es el momento", detalló este martes 29 de octubre en X.

Today I’m deciding to hold “ Do No Wrong” and leave those liberties up to all family members. I want all proceeds go to a charity of their choosing (or however they desire). Even though we all love the song it’s not the time yet. We are all still morning the passing of Liam and I…