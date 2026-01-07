Escenario
Conozca la agenda de museos y muestras abiertas en Guatemala
En enero visite las exposiciones activas en museos nacionales de Guatemala y conozca más del talento e historia del país.
El Palacio Nacional de la Cultura tiene salas de exposiciones en donde se presentan muestras durante el año. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El Ministerio de Cultura y Deportes compartió la agenda de museos nacionales para visitar durante enero. En estos recintos se conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de Guatemala, por lo que representan una oportunidad para conocer más sobre el país y estar en contacto con la obra de artistas plásticos contemporáneos.
Museo Nacional de Arqueología y Etnología
El Museo Nacional de Arqueología y Etnología (Munae) está ubicado en el complejo de museos en la zona 13. Hacer el recorrido permite descubrir parte de la historia de Guatemala —más de 50 mil piezas— y conocer eventos trascendentales e investigaciones que revelan aspectos de la historia prehispánica y de la cultura maya contemporánea.
El museo cuenta con aproximadamente tres mil metros cuadrados de espacio de exhibición y cerca de mil 500 metros cuadrados destinados a la restauración e investigación de las piezas que integran sus colecciones.
El recinto fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, según el Acuerdo Ministerial 1134-2016, emitido el 16 de diciembre del 2016 y publicado el 2 de enero.
Exposiciones y actividades:
- Exposición temporal Huellas del pasado: 94 años de historia del museo
- Recorridos exploratorios en las diferentes salas
- Exposición temporal Sonidos del pasado: instrumentos que trascienden
Información general:
- Entrada: Q5 para visitantes nacionales, Q60 para extranjeros
- Vigente hasta el 31 de enero
- Horario: martes a domingo, de 9 a 16 horas
Palacio Nacional de la Cultura
El Palacio Nacional de la República de Guatemala, hoy denominado Palacio Nacional de la Cultura, se identifica como el símbolo de la ciudad de Guatemala y del País en su contexto arquitectónico monumental.
Exposición: Sueño de artista: Manuel E. Moragua. Durante los recorridos guiados.
Fechas: del 22 de enero al 16 de febrero
Museo Regional del Sureste de Petén
A través de exploraciones realizadas por el Atlas Arqueológico de Guatemala en diversos sitios, se localizó una gran cantidad de material prehispánico de cerámica, piedra, concha y hueso. El incremento de vasijas, monumentos y artefactos generó la necesidad de exponerlos al público, lo cual dio origen a la creación del museo y sus salas de exhibición ubicado en Dolores Petén.
Exposición temporal: Pieza del mes: los cántaros, usos y estilos en la vida cotidiana prehispánica
Horario:
Sábados y domingos, de 10 a 16 horas
Martes a viernes, de 9 a 17 horas
Fechas: del 6 al 30 de enero
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.