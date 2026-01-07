Conozca la agenda de museos y muestras abiertas en Guatemala

El Ministerio de Cultura y Deportes compartió la agenda de museos nacionales para visitar durante enero. En estos recintos se conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de Guatemala, por lo que representan una oportunidad para conocer más sobre el país y estar en contacto con la obra de artistas plásticos contemporáneos.

Museo Nacional de Arqueología y Etnología

El Museo Nacional de Arqueología y Etnología (Munae) está ubicado en el complejo de museos en la zona 13. Hacer el recorrido permite descubrir parte de la historia de Guatemala —más de 50 mil piezas— y conocer eventos trascendentales e investigaciones que revelan aspectos de la historia prehispánica y de la cultura maya contemporánea.

El museo cuenta con aproximadamente tres mil metros cuadrados de espacio de exhibición y cerca de mil 500 metros cuadrados destinados a la restauración e investigación de las piezas que integran sus colecciones.

El recinto fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, según el Acuerdo Ministerial 1134-2016, emitido el 16 de diciembre del 2016 y publicado el 2 de enero.

Exposiciones y actividades:

Exposición temporal Huellas del pasado: 94 años de historia del museo

Recorridos exploratorios en las diferentes salas

Exposición temporal Sonidos del pasado: instrumentos que trascienden

El Museo Nacional de Arqueología y Etnología se encuentra ubicado en la zona 13. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)-

Información general:

Entrada: Q5 para visitantes nacionales, Q60 para extranjeros

Vigente hasta el 31 de enero

Horario: martes a domingo, de 9 a 16 horas

Palacio Nacional de la Cultura

El Palacio Nacional de la República de Guatemala, hoy denominado Palacio Nacional de la Cultura, se identifica como el símbolo de la ciudad de Guatemala y del País en su contexto arquitectónico monumental.

Exposición: Sueño de artista: Manuel E. Moragua. Durante los recorridos guiados.

Fechas: del 22 de enero al 16 de febrero

Museo Regional del Sureste de Petén

A través de exploraciones realizadas por el Atlas Arqueológico de Guatemala en diversos sitios, se localizó una gran cantidad de material prehispánico de cerámica, piedra, concha y hueso. El incremento de vasijas, monumentos y artefactos generó la necesidad de exponerlos al público, lo cual dio origen a la creación del museo y sus salas de exhibición ubicado en Dolores Petén.

Exposición temporal: Pieza del mes: los cántaros, usos y estilos en la vida cotidiana prehispánica

Horario:

Sábados y domingos, de 10 a 16 horas

Martes a viernes, de 9 a 17 horas



Fechas: del 6 al 30 de enero

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.