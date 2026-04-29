Convocatoria Legado 2026 ofrece mentorías y premios a emprendedores en Guatemala

Bayer anunció la convocatoria 2026 de Legado, en alianza con Endeavor, un programa que busca identificar y acompañar proyectos y emprendimientos que ya generan impacto en áreas como salud, agricultura y seguridad alimentaria. A diferencia de otras iniciativas, no está enfocado en ideas en etapa inicial, sino en soluciones que ya están en marcha y necesitan apoyo para escalar su alcance.

Esta es la tercera edición y está disponible en 10 países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Las organizaciones interesadas deben:

Los 10 proyectos seleccionados recibirán mentorías estratégicas, dos premios de US$20 mil (más de Q150 mil), acceso a la comunidad Legado, visibilidad en eventos regionales y la participación de cuatro de los seleccionados en la conferencia Impact Minds de Latimpacto (Brasil, septiembre de 2026).

Karin Colmenares, gerente de comunicaciones para Bayer PACA, comenta que este espacio está dedicada en especial a personas que están generando impacto y que se atreven a hacerlo realidad. "Legado nace para demostrar que todos en la sociedad hacemos parte de ese ecosistema que impulsa la sostenibilidad, no es un compromiso exclusivo de la parte privada sino de otras organizaciones y los emprendedores", agrega Colmenares.

Fecha

Las postulaciones están abiertas hasta el 31 de mayo de 2026

Requisitos

Contar con una solución en marcha

Demostrar impacto en salud, agricultura o seguridad alimentaria

Completar el formulario disponible en línea

Link de inscripción

https://airtable.com/appkcB7r5xOPK2dDI/pagSnOF0mXVnXOwii/form

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