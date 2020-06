Coronavirus: Famosos que niegan la existencia del covid-19

El actor John Cusack escribió sobre los supuestos peligros de la tecnología 5G en Twitter. (Foto Prensa Libre: EFE)

Aunque la gran mayoría de personas ligadas al mundo del espectáculo se han unido para recaudar fondos y luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus alrededor del mundo, muchos otros, como el español Miguel Bosé, afirman que el covid-19 no existe, es la gran mentira de los gobiernos o que la tecnología 5G tiene relación con el coronavirus. Otros afirman que las vacunas no funcionan y han causado la muerte de miles de personas en todo el mundo, por lo que no es necesaria la búsqueda de la inmunización contra el nuevo coronavirus.

A continuación algunos de los casos más sonados.

La actriz mexicana Paty Navidad, en Twitter, atacó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la que acusó de tratar de controlar a la población mundial con la historia de la pandemia. “Nuestro país cada día se derrumba más, gracias a éste juego macabro de la élite oscura global, la OMS, financiadores y aliados”, dice.

Pese a los comentarios en su contra, la actriz no ha dejado de mostrar su postura en dicha red social e incluso pidió a sus seguidores tomar fotografías de los hospitales para saber si es algo es real lo que sucede.

El Johns Hopkins Center for Health Security(EE.UU.) llevase a cabo el 18 de octubre de 2019 una simulación de epidemia tipo coronavirus, Event 201 Pandemic Exercise: Highlights Reel. Evento patrocinado por el Foro Económico Mundial y Fundación Bill y Melinda Gates. Coincidencia? pic.twitter.com/en0Dq78PWr — 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 ❤️ (@ANPNL05) June 12, 2020

El actor mexicano Carlos Villagrán, mejor conocido como Quico, es otro de los famosos que no cree en la existencia del covid-19. Durante una entrevista comentó que Bill Gates está detrás de la pandemia, que no existe y que es una forma de controlar a la población mundial. Aunque se contradijo al asegurar que toma las medidas necesarias para no contagiarse.

En una entrevista Lucía Méndez declaró que el coronavirus fue creado en un laboratorio. También agradeció al personal médico que cubre la emergencia sanitaria en su país.

En su cuenta de Instagram, el actor Woody Harrelson publicó un video, que eliminó días después, sobre la creación del coronavirus. El actor explicaba la supuesta relación que existe entre la tecnología 5G y el covid-19.

John Cusack también tuiteó sobre los supuestos peligros de la nueva tecnología 5G, que algunos afirman que debilitan la inmunidad de las personas y las hacen más susceptibles al covid-19.

El rapero Wiz Khalifa escribió en un tuit “¿Corona? ¿5G? ¿o ambos?”, rápidamente el mensaje recibió casi medio millón de “Me gusta”, sin que el cantante hiciera más comentarios al respecto.

La actriz Evangeline Lilly, conocida por su papel de la Avispa, ofreció disculpas por menospreciar la pandemia del coronavirus, a la que denominó una simple gripe. Lilly, además, dijo que las medidas de confinamiento eran una maniobra para controlar a la población y que estaba en contra de las mismas. Sin embargo, después del aluvión de críticas, la actriz aseguró que recapacitó y ofreció disculpas por su “insensibilidad” sobre la situación.

Debido a la gran cantidad de comentarios e información sin fundamento sobre el brote de covid-19, la OMS declaró una infodemia masiva, es decir, una cantidad excesiva de información ‒en algunos casos correcta, en otros no‒ que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan.

“En esta situación aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. En la era de la información, este fenómeno se amplifica mediante las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido, como un virus”, dice la OMS.