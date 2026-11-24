Además del resultado final del certamen Miss Universo 2026 en el que resultó triunfadora Jennifer Barreto de Puerto Rico, hubo otra buena noticia para un país latinoamericano: Costa Rica fue seleccionada como sede para la edición 76 que se celebrará en 2027.

El anuncio de esta designación fue hecho justo minutos antes de que concluyera la ceremonia. A través de un corto video se confirmó lo que algunos medios de comunicación costarricenses habían especulado. La presidenta Laura Fernández respaldó la designación, que representa una oportunidad de proyección internacional para el turismo costarricense.

En la gala se destacó que el país centroamericano es considerado el más biodiverso y un destino turístico bastante promocionado a nivel mundial.

El sitio Infobae indicó: "Costa Rica hará historia en 2027 al convertirse, por primera vez, en la sede del certamen internacional Miss Universo, uno de los concursos de belleza de mayor proyección mundial, que cada año reúne a representantes de más de un centenar de países y territorios."

El diario costarricense La Nación añadió que la gestión para obtener esta sede contó con respaldo institucional. "La elección del país culmina un proceso de gestiones entre la franquicia local, liderada por la directora nacional Yessenia Ramírez, la Organización Miss Universo y el Gobierno de la República", anotó el medio.

Una buena campaña

Entre las acciones que las autoridades costarricenses realizó en favor de esta designación, según La Nación, estuvieron los encuentros sostenidos en los últimos meses, entre representantes de la organización internacional y la presidenta Fernández.

Además, la mandataria también se reunió con Fátima Bosch, la mexicana ganadora de Miss Universo 2025, junto a Sheynnis Palacios, Victoria Kjaer y a la costarricense Mahyla Roth.

El medio GenteOpa, enfatizó en la infraestructura instalada en el país como un argumento más para la obtención de esta sede: "Costa Rica dispone de la red hotelera y aeroportuaria necesaria para recibir delegaciones y visitantes internacionales, mientras que entre las sedes previstas para las actividades principales destacan el Estadio Nacional y el Centro de Convenciones, además de recorridos con las candidatas por distintas provincias, zonas y comunidades del país", expone.