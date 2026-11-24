Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, fue la ganadora del concurso Miss Universo que celebró su 75 edición el martes 24 de noviembre, en la capital de su país. La primera finalista fue Melissa Núñez de República Dominicana.

Las participantes que ocuparon los puestos del cinco al tres fueron Georgia Waddington, de Nueva Zelanda; Bea Millan-Windorski, de Filipinas, y Clara Vegas Goetz, de Venezuela.

Las cinco finalistas enfrentaron dos rondas de preguntas y el desfile en traje de noche como preámbulo al dictamen final. Cuando se cuestionó a Miss Filipinas acerca de cómo defendería al certamen de las críticas que después de 75 años sigue enfrentando, la candidata afirmó que usaría el título para apoyar a comunidades. Nueva Zelanda afirmó que al llegar de un país pequeño, le interesaba proyectarlo.

La representante de Venezuela dijo que la autenticidad era lo más bello que una mujer no debe perder y aseguró que el certamen debería de inspirar a otras mujeres. La candidata de República Dominicana indicó que la mejor manera de que los jóvenes pueden hacer oír su voz es preparándose desde niños. La candidata del país anfitrión respondió que la Inteligencia Artificial llegó para quedarse y que lo importante es usarla responsablemente y con sabiduría.

La segunda pregunta que se les dirigió fue la misma para todas: "¿Qué es lo que más necesita el mundo de sus líderes ahora?" Mientras cada una iba contestando, las demás tuvieron puestos audífonos. En sus respuestas, cada una proyectó las situaciones que han vivido sus países en los últimos años, además de enfatizar en la empatía necesaria para liderar.

Antes de entregar el título a su sucesora la mexicana Fátima Bosch ofreció un emotivo discurso en el que destacó cómo enfrentó un año de desafíos. Al final, sorprendió a todos al mostrar una banda con la leyenda: "Viva Cristo Rey".

Las cinco finalistas del certamen fueron las representantes de Filipinas, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Nueva Zelanda. (Foto Prensa Libre: missuniverse)

La gala final del certamen se celebró en el Coliseo José Miguel Agrelot, en donde 116 candidatas de todo el mundo compitieron por la corona.

La ceremonia que se inició puntualmente a las 19 horas (horario de Guatemala) y que duró tres horas, tuvo como jurado calificador a cinco personalidades del ámbito de la moda y los certámenes de belleza, entre ellos Tristan Kruschaf, Águeda López, Fadil Berisha, Victoria Kjær Theilvig y Joyce Girad.

La India, Didi Romero y Denise Quiñones fueron las tres cantante puertorriqueñas que acompañaron la primera aparición de las candidatas, que lucieron vestidos brillantes sobre los que lucieron las bandas que las identificaban con el nombre de sus países.

El primer corte

Las decisiones que se tomaron durante los desfiles y entrevistas realizados el domino 22 de noviembre se dieron a conocer con el anuncio de las 30 semifinalistas que fueron:

Nueva Zelanda - Georgia Waddington Chile - Dominga López Brasil - Marcella Kozinski India - Kaziah Mejo Países Bajos - Melisa Bottema Islas Turcas y Caicos - Selena Grant Perú - Luren Márquez Cuba - Mia Dio Serbia - Nikolina Vujčić República Dominicana - Melissa Núñez Curazao - Bianty Gomperts Estados Unidos - Justus Kelley Israel - Danielle Yablonka Ecuador - Dalia Bucaram Puerto Rico-Jennifer Barreto Tanzania-Queen Elizabeth William Makune México-María Vargas Guinea-Justine Kamara Colombia-María Alejandra López Pérez Ucrania-Anna Nikonova Panamá-Gabriela González Costa Rica-Mariale Acosta Uganda-Mitchelle Daka Filipinas-Bea Millan-Windorski Francia-Garance Authié Etiopía-Bruk Belete Bélgica-Olga Lombardo Venezuela-Clara Vegas Goetz República del Congo- Jessi Kalambayi- Nicaragua-Jasmine Blandford

Los desfiles y la competencia

Luego de esa primera selección se realizó el desfile en traje de baño durante el cual se dieron a conocer algunas de las características de las preseleccionadas y posteriormente se reveló el listado de las 12 participantes que siguieron en la competencia, entre quienes estuvieron siete latinoamericanas y la candidata nicaragüense representó a Centroamérica:

Dominga López-Chile

Melissa Núñez-República Dominicana

Justus Kelley -Estados Unidos

Georgia Waddington -Nueva Zelanda

Mía Dio-Cuba

Jennifer Barreto-Puerto Rico

Bea Millan-Windorski-Filipinas

María Alejandra López-Colombia

Jasmine Blandford -Nicaragua

-Nicaragua Clara Vegas Goetz-Venezuela

Jessi Kalambayi -República del Congo

-República del Congo Garance Ahutié-Francia

Invitadas especiales

Durante la gala de premiación se hicieron presentes algunas ganadores de años anteriores, especialmente de países latinoamericanos tales como Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios de Nicaragua; Miss Universo 1996, Alicia Machado de Venezuela; Miss Universo 2025, Fátima Bosch de México, y Miss Universo 2006, Zuleyka Rivera de Puerto Rico.