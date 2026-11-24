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Jennifer Barreto de Puerto Rico es Miss Universo 2026
La triunfadora tuvo como principales rivales a las representantes de Filipinas, República Dominicana, Nueva Zelanda y Venezuela.
Jennifer Barreto de Puerto Rico se coronó como la 75a. Miss Universo en una gala celebrada en su país. (Foto Prensa Libre: Miss Universo)
Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, fue la ganadora del concurso Miss Universo que celebró su 75 edición el martes 24 de noviembre, en la capital de su país. La primera finalista fue Melissa Núñez de República Dominicana.
Las participantes que ocuparon los puestos del cinco al tres fueron Georgia Waddington, de Nueva Zelanda; Bea Millan-Windorski, de Filipinas, y Clara Vegas Goetz, de Venezuela.
Las cinco finalistas enfrentaron dos rondas de preguntas y el desfile en traje de noche como preámbulo al dictamen final. Cuando se cuestionó a Miss Filipinas acerca de cómo defendería al certamen de las críticas que después de 75 años sigue enfrentando, la candidata afirmó que usaría el título para apoyar a comunidades. Nueva Zelanda afirmó que al llegar de un país pequeño, le interesaba proyectarlo.
La representante de Venezuela dijo que la autenticidad era lo más bello que una mujer no debe perder y aseguró que el certamen debería de inspirar a otras mujeres. La candidata de República Dominicana indicó que la mejor manera de que los jóvenes pueden hacer oír su voz es preparándose desde niños. La candidata del país anfitrión respondió que la Inteligencia Artificial llegó para quedarse y que lo importante es usarla responsablemente y con sabiduría.
La segunda pregunta que se les dirigió fue la misma para todas: "¿Qué es lo que más necesita el mundo de sus líderes ahora?" Mientras cada una iba contestando, las demás tuvieron puestos audífonos. En sus respuestas, cada una proyectó las situaciones que han vivido sus países en los últimos años, además de enfatizar en la empatía necesaria para liderar.
Antes de entregar el título a su sucesora la mexicana Fátima Bosch ofreció un emotivo discurso en el que destacó cómo enfrentó un año de desafíos. Al final, sorprendió a todos al mostrar una banda con la leyenda: "Viva Cristo Rey".
La gala final del certamen se celebró en el Coliseo José Miguel Agrelot, en donde 116 candidatas de todo el mundo compitieron por la corona.
La ceremonia que se inició puntualmente a las 19 horas (horario de Guatemala) y que duró tres horas, tuvo como jurado calificador a cinco personalidades del ámbito de la moda y los certámenes de belleza, entre ellos Tristan Kruschaf, Águeda López, Fadil Berisha, Victoria Kjær Theilvig y Joyce Girad.
La India, Didi Romero y Denise Quiñones fueron las tres cantante puertorriqueñas que acompañaron la primera aparición de las candidatas, que lucieron vestidos brillantes sobre los que lucieron las bandas que las identificaban con el nombre de sus países.
El primer corte
Las decisiones que se tomaron durante los desfiles y entrevistas realizados el domino 22 de noviembre se dieron a conocer con el anuncio de las 30 semifinalistas que fueron:
- Nueva Zelanda - Georgia Waddington
- Chile - Dominga López
- Brasil - Marcella Kozinski
- India - Kaziah Mejo
- Países Bajos - Melisa Bottema
- Islas Turcas y Caicos - Selena Grant
- Perú - Luren Márquez
- Cuba - Mia Dio
- Serbia - Nikolina Vujčić
- República Dominicana - Melissa Núñez
- Curazao - Bianty Gomperts
- Estados Unidos - Justus Kelley
- Israel - Danielle Yablonka
- Ecuador - Dalia Bucaram
- Puerto Rico-Jennifer Barreto
- Tanzania-Queen Elizabeth William Makune
- México-María Vargas
- Guinea-Justine Kamara
- Colombia-María Alejandra López Pérez
- Ucrania-Anna Nikonova
- Panamá-Gabriela González
- Costa Rica-Mariale Acosta
- Uganda-Mitchelle Daka
- Filipinas-Bea Millan-Windorski
- Francia-Garance Authié
- Etiopía-Bruk Belete
- Bélgica-Olga Lombardo
- Venezuela-Clara Vegas Goetz
- República del Congo- Jessi Kalambayi-
- Nicaragua-Jasmine Blandford
Los desfiles y la competencia
Luego de esa primera selección se realizó el desfile en traje de baño durante el cual se dieron a conocer algunas de las características de las preseleccionadas y posteriormente se reveló el listado de las 12 participantes que siguieron en la competencia, entre quienes estuvieron siete latinoamericanas y la candidata nicaragüense representó a Centroamérica:
- Dominga López-Chile
- Melissa Núñez-República Dominicana
- Justus Kelley -Estados Unidos
- Georgia Waddington -Nueva Zelanda
- Mía Dio-Cuba
- Jennifer Barreto-Puerto Rico
- Bea Millan-Windorski-Filipinas
- María Alejandra López-Colombia
- Jasmine Blandford-Nicaragua
- Clara Vegas Goetz-Venezuela
- Jessi Kalambayi-República del Congo
- Garance Ahutié-Francia
Invitadas especiales
Durante la gala de premiación se hicieron presentes algunas ganadores de años anteriores, especialmente de países latinoamericanos tales como Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios de Nicaragua; Miss Universo 1996, Alicia Machado de Venezuela; Miss Universo 2025, Fátima Bosch de México, y Miss Universo 2006, Zuleyka Rivera de Puerto Rico.