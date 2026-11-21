Las luces de colores, la música navideña y las sonrisas de niños y adultos transforman la Plaza de la Constitución, ubicada en la 6a. avenida de la zona 1, en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, en un espacio de celebración. Entre fotografías familiares, recorridos por las villas iluminadas y la emoción de quienes se deslizan por el tobogán congelado, el Festival Navideño de la Ciudad 2026 vive su primer fin de semana abierto al público.

Desde su inauguración, el viernes 20 de noviembre, cientos de visitantes han llegado al Centro Histórico de la capital para disfrutar de las atracciones que llenan de ambiente navideño la plaza y sus alrededores. Este sábado 21, las familias continúan recorriendo los espacios decorados, mientras los más pequeños descubren los juegos y los adultos comparten momentos que buscan convertir en recuerdos de fin de año.

El árbol navideño de 15 metros de altura destaca entre las luces y las decoraciones. A su alrededor, los visitantes encuentran escenarios para fotografías, figuras iluminadas y distintas actividades que atraen a personas de todas las edades.

La pista granizada y el tobogán congelado figuran entre los principales atractivos. En uno de los espacios, niños y adultos ponen a prueba su equilibrio sobre el hielo; en el otro, la emoción se concentra en el descenso de quienes se animan a deslizarse.

Las familias disfrutan de las primeras noches navideñas

Entre quienes llegaron a la plaza se encuentra Carla, quien contó que ya había visitado el festival en años anteriores. Aunque acababa de llegar, una de las primeras actividades que llamó su atención fue observar a las personas que se lanzaban por el tobogán.

Otra visitante, que llegó acompañada de su hija desde la zona 11 de Mixco, destacó el ambiente familiar y la organización del evento.

"Pues la verdad, el ambiente, la verdad, está muy bonito, muy alegre", expresó.

También señaló que el tobogán es una de las atracciones que más le gustan por la emoción del recorrido.

Niños y adultos disfrutan de la pista de patinaje sobre hielo, una de las principales atracciones del Festival Navideño de la Ciudad 2026. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Para Lizeth, quien acostumbra visitar el festival cada año, uno de los momentos más especiales es observar a su nieta disfrutar de la pista de patinaje.

"Pues la pasamos excelente, por lo menos ver a mi nieta que está patinando excelente a pesar de su corta edad", comentó.

Las experiencias de las visitantes reflejan cómo el festival se convierte en un punto de encuentro para distintas generaciones: desde los niños que descubren las atracciones hasta los adultos que regresan para compartir una tradición familiar.

¿Qué atracciones ofrece el Festival Navideño de la Ciudad?

La edición de este año, que marca 15 años de la instalación del festival en la capital, reúne juegos, espacios temáticos y decoraciones para recorrer durante el día y, especialmente, al caer la noche, cuando se encienden las luces.

Entre las atracciones se encuentran:

Pista granizada: espacio para disfrutar del patinaje sobre hielo

espacio para disfrutar del patinaje sobre hielo Tobogán congelado: una de las actividades que más emoción despierta entre los visitantes

una de las actividades que más emoción despierta entre los visitantes Árbol navideño de 15 metros: punto de encuentro y escenario para fotografías familiares

punto de encuentro y escenario para fotografías familiares Expreso Polar: recorrido en un tren de temática navideña

recorrido en un tren de temática navideña Villa de los Duendes: espacio decorado para explorar y tomar fotografías

espacio decorado para explorar y tomar fotografías Estación Galáctica: otra de las experiencias temáticas preparadas para esta edición

otra de las experiencias temáticas preparadas para esta edición Nacimiento Monumental y villas iluminadas: escenarios que completan el ambiente navideño

Los juegos mecánicos, las luces y las atracciones navideñas ofrecen diversión para grandes y pequeños durante el primer fin de semana del Festival Navideño de la Ciudad 2026. (Video Prensa Libre: Esbin García)

El ingreso al festival y sus atracciones es gratuito. Para utilizar la pista de patinaje, los visitantes deben obtener un brazalete en las taquillas del recinto, mientras que para otras actividades deben esperar su turno en las filas correspondientes.

Fechas y horarios para visitar el festival

El Festival Navideño de la Ciudad permanecerá abierto del 20 de noviembre al 20 de diciembre de 2026, todos los días, de 10.00 a 22.00 horas, en la Plaza de la Constitución, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

La celebración también se extiende al Paseo de la Sexta y otros sectores del Centro Histórico, donde se desarrollan actividades y bazares navideños.

La agenda de fin de año incluye otras propuestas para las familias:

Del 29 de noviembre al 21 de diciembre: Navidad Encantada en el Mapa en Relieve, de 17.00 a 22.00 horas, con figuras iluminadas, gastronomía y espacios para fotografías. La entrada cuesta Q5 para nacionales y Q25 para extranjeros

Navidad Encantada en el Mapa en Relieve, de 17.00 a 22.00 horas, con figuras iluminadas, gastronomía y espacios para fotografías. La entrada cuesta Q5 para nacionales y Q25 para extranjeros 13 de diciembre: desfile de bandas navideñas, a partir de las 16.00 horas, desde el Parque Jocotenango hasta la Municipalidad de Guatemala

desfile de bandas navideñas, a partir de las 16.00 horas, desde el Parque Jocotenango hasta la Municipalidad de Guatemala Del 17 al 20 de diciembre: Mapping Navideño en la Catedral Metropolitana, con funciones a las 19.00, 20.00 y 21.00 horas

Mapping Navideño en la Catedral Metropolitana, con funciones a las 19.00, 20.00 y 21.00 horas 24 de diciembre: tradicional cena navideña en Plaza Italia, con alimentos, actividades y entrega de juguetes

El Festival Navideño de la Ciudad 2026 reúne a familias entre árboles iluminados, villas temáticas y espacios de entretenimiento en el Centro Histórico de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La Municipalidad de Guatemala estima que cerca de tres millones de personas participarán en las actividades organizadas durante esta temporada.

Con sus luces encendidas, el movimiento de los juegos y las familias que llegan para compartir una tarde o una noche diferente, la Plaza de la Constitución vuelve a convertirse en uno de los principales escenarios de la celebración navideña en la capital.

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