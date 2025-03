“Crecí frente a todos y ahora me critican”, Millie Bobby Brown explota contra el acoso hacia ella

El 15 de julio del 2016, el mundo conoció a la joven Millie Bobby Brown de tan solo 12 años, quien le dio vida a Once, una adolescente con habilidades telepáticas y psicoquinéticas que termina conociendo a un grupo de niños extraños y se convierte en la protagonista de la exitosa serie original de Netflix, Stranger Things.

En la actualidad, casi 9 años después del primer encuentro con Millie, el programa de suspenso, ciencia ficción y terror está cerca de estrenar su quinta temporada y la actriz británica ya tiene 21 años, por lo que, tal y como ella lo ha mencionado en reiteradas ocasiones, creció frente al mundo entero, el cual se enamoró de su personaje ficticio.

Sin embargo, para mala fortuna de la modelo inglesa, el mundo no parece crecer al mismo ritmo que ella, debido a que muchos la han criticado porque ya no se parece a la niña que en algún momento cautivó a millones por sus actuaciones: "Todos actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo", aseguró Bobby Brown en Instagram.

Ante esta situación, Millie criticó abiertamente a periodistas que han efectuado una "cobertura perturbadora" sobre su cambio de apariencia a medida que crecía: “Esto no es periodismo, es acoso. El hecho de que adultos pasen el tiempo hablando de mi rostro, mi cuerpo y mis elecciones, es inquietante", agregó la británica en redes.

“Crecí frente a todos y, por alguna razón, la gente no parece crecer conmigo. En cambio, esperan que todavía luzca como en la primera temporada de Stranger Things. Y como no lo hago, ahora soy un objeto", añadió Bobby Brown mediante un video en donde estalló en contra del acoso que según ella sufre constantemente por parte de la prensa.

“¿El hecho de que algunos de estos artículos sobre mí estén escritos por mujeres? Peor aún”, indicó la actriz inglesa, quien se niega a hacerse más pequeña para encajar con las expectativas de las personas que no soportan ver a una chica convertirse en mujer frente a sus ojos, tal y como le ha pasado a decenas de estrellas infantiles.

De acuerdo con diversos medios de comunicación británicos, el enfado de la actriz surgió tras un artículo de opinión publicado por la revista estadounidense de moda, Vogue, titulado: "A nadie le importa la edad que creas que tienes, Millie Bobby Brown", en donde la critican por su forma de vestir, de peinarse y también de maquillarse.

Según el artículo, la artista "parece una persona mayor" desde que comenzó a pintarse el pelo y de haberse hecho, conforme a unas investigaciones, "algunos retoques estéticos"; no obstante, la protagonista de Stranger Things negó haberse operado y consideró que la obsesión con la edad de las mujeres es misoginia.

Tras la publicación de su video en redes sociales, decenas de periodistas defensoras de la sororidad, la relación de hermandad y solidaridad entre mujeres, comenzaron a cuestionar a sus colegas: "Bobby Brown es una actriz premiada y deberíamos aplaudir los logros de esta estrella aún joven", mencionó la columnista inglesa, Morgan Fargo.

"Hay que ser conscientes del hecho de que Millie era tan solo una niña cuando saltó a la fama, por lo que no tenemos que examinar cruelmente su apariencia como si fuera un cadáver”, agregó Fargo a través de una columna que terminó compartida por la actriz británica, en donde le agradeció por sus palabras y por alzar la voz por ella.

