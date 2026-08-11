¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron? La señal que encendió las redes sociales y lo que se conoce de la ceremonia

La relación del futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez habría llegado a una nueva etapa: ambos habrían dicho “sí, acepto” ante el altar, a casi 10 años de iniciar su historia de amor.

La pareja habría celebrado su matrimonio en una ceremonia íntima, acompañada de sus hijos. La señal que encendió las redes sociales fue una publicación de Georgina Rodríguez, compartida por el futbolista del Al-Nassr, de Arabia Saudita, en la que muestran sus alianzas.

La publicación estuvo acompañada de sus iniciales con un corazón en medio. En 10 minutos acumuló más de un millón de reacciones y, hasta las 16 horas, superaba los 11.5 millones de “me gusta” en Instagram.

Medios como El País destacan que la boda se habría celebrado con total intimidad, “a la que tan solo han acudido sus cinco hijos”: Cristiano Ronaldo Jr., los mellizos Eva María y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

La boda civil entre el futbolista y la empresaria se habría celebrado este 11 de agosto en la villa costera de Cascais, Portugal, según un comunicado de la pareja citado por El País. La ceremonia se habría llevado a cabo con total privacidad.

Un dato particular es que la boda se habría celebrado en el aniversario del anuncio de su compromiso, cuando Georgina Rodríguez compartió “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, el 11 de agosto del 2025, también en Instagram.

Esta unión llega días después de que seguidores del futbolista se presentaran en la catedral de Funchal, en Madeira, ciudad natal de Ronaldo, donde se había rumorado que se celebraría la unión el pasado 8 de agosto.

La historia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La historia entre el futbolista portugués Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó en el 2016, cuando se conocieron en una tienda de la casa de moda Gucci, en Madrid, donde ella trabajaba y él acudía a comprar.

Rodríguez contó a Vogue que la chispa surgió de forma inmediata y que, con el tiempo, creció y maduró hasta convertirse en una relación. En el 2016 surgieron imágenes de la pareja durante una visita a Disneyland París.

En el 2017, la relación siguió creciendo, ya que la revista ¡Hola! anunció el embarazo de la modelo. Alana Martina fue la primera hija en común de la pareja y el cuarto hijo de Cristiano Ronaldo.

En el 2021, Rodríguez anunció su segundo embarazo, con el que la pareja esperaba mellizos, pero uno de sus hijos falleció durante el parto. La pareja expresó su tristeza por la pérdida y destacó que el nacimiento de Bella les daba fuerzas para vivir el momento “con algo de esperanza y felicidad”.

Luego del anuncio de su compromiso, la pareja habría celebrado este 11 de agosto su unión matrimonial.