¿Cuál era la fortuna de Patrick Stewart?: el patrimonio que dejó la estrella de “X-Men” y “Star Trek” tras su muerte a los 86 años

Luego de una batalla contra el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy, el actor británico Patrick Stewart falleció a los 86 años. Fue reconocido por su participación en las franquicias Star Trek y X-Men.

Patrick Stewart falleció el miércoles 28 de octubre. Según se dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, en sus últimos momentos estuvo bajo el cuidado de su esposa, Sunny Ozell, familiares y amigos en su residencia de Los Ángeles, California.

Su carrera lo llevó a incursionar en el teatro, el cine y la televisión. Entre sus mayores éxitos destacan sus participaciones en producciones como Star Trek y X-Men.

El portal IMDb destaca que el actor nació el 13 de julio de 1940 en Yorkshire, Inglaterra. Inició su carrera muy joven y participó en proyectos como Viaje a las estrellas: Primer contacto, Viaje a las estrellas: Insurrección, X-Men: Días del futuro pasado, Wolverine y Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Luego de una extensa trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, acumuló un patrimonio aproximado de US$75 millones hasta el momento de su fallecimiento, según estimaciones de Celebrity Net Worth.

Entre sus propiedades figuraban inmuebles en Estados Unidos y el Reino Unido. Medios como Infobae detallan que el actor vendió una vivienda en Yorkshire por 535 mil libras esterlinas (US$715,626). También vendió otras propiedades por US$6.5 millones, compró un dúplex por US$2.5 millones y una casa por US$4.3 millones.

Su trayectoria como actor contribuyó a su patrimonio. En Star Trek, donde interpretó al capitán Jean-Luc Picard, tuvo un salario inicial de US$45 mil por episodio, que posteriormente aumentó a US$100 mil.

Entre 1987 y 1994, Patrick Stewart interpretó al capitán Picard en la serie Star Trek: The Next Generation, cuya participación contribuyó a su patrimonio.

Infobae también destaca que Patrick Stewart recibió US$5 millones por Star Trek: First Contact (1996), US$9.5 millones por Star Trek: Insurrection (1998) y US$14 millones por Star Trek: Nemesis (2002).

Patrick Stewart también interpretó al profesor Charles Xavier, conocido como Profesor X, en la franquicia X-Men. Este papel lo llevó a participar en otras producciones como Logan, Wolverine y Avengers: Doomsday.