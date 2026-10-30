Escenario
¿Cuál era la fortuna de Patrick Stewart?: el patrimonio que dejó la estrella de “X-Men” y “Star Trek” tras su muerte a los 86 años
Uno de los actores más reconocidos de Hollywood por su papel en X-Men falleció a los 86 años tras enfrentar una enfermedad neurodegenerativa. Este es el patrimonio que habría acumulado.
El actor británico Patrick Stewart posa en la alfombra roja durante el estreno de 'Los Ángeles de Charlie' en el Westwood Regency Theater de Los Ángeles, California, EE. UU., el 11 de noviembre de 2019. (Foto Prensa Libre: EFE)
Luego de una batalla contra el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy, el actor británico Patrick Stewart falleció a los 86 años. Fue reconocido por su participación en las franquicias Star Trek y X-Men.
Patrick Stewart falleció el miércoles 28 de octubre. Según se dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, en sus últimos momentos estuvo bajo el cuidado de su esposa, Sunny Ozell, familiares y amigos en su residencia de Los Ángeles, California.
Su carrera lo llevó a incursionar en el teatro, el cine y la televisión. Entre sus mayores éxitos destacan sus participaciones en producciones como Star Trek y X-Men.
El portal IMDb destaca que el actor nació el 13 de julio de 1940 en Yorkshire, Inglaterra. Inició su carrera muy joven y participó en proyectos como Viaje a las estrellas: Primer contacto, Viaje a las estrellas: Insurrección, X-Men: Días del futuro pasado, Wolverine y Doctor Strange en el multiverso de la locura.
Luego de una extensa trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, acumuló un patrimonio aproximado de US$75 millones hasta el momento de su fallecimiento, según estimaciones de Celebrity Net Worth.
Entre sus propiedades figuraban inmuebles en Estados Unidos y el Reino Unido. Medios como Infobae detallan que el actor vendió una vivienda en Yorkshire por 535 mil libras esterlinas (US$715,626). También vendió otras propiedades por US$6.5 millones, compró un dúplex por US$2.5 millones y una casa por US$4.3 millones.
Su trayectoria como actor contribuyó a su patrimonio. En Star Trek, donde interpretó al capitán Jean-Luc Picard, tuvo un salario inicial de US$45 mil por episodio, que posteriormente aumentó a US$100 mil.
Entre 1987 y 1994, Patrick Stewart interpretó al capitán Picard en la serie Star Trek: The Next Generation, cuya participación contribuyó a su patrimonio.
Infobae también destaca que Patrick Stewart recibió US$5 millones por Star Trek: First Contact (1996), US$9.5 millones por Star Trek: Insurrection (1998) y US$14 millones por Star Trek: Nemesis (2002).
Patrick Stewart también interpretó al profesor Charles Xavier, conocido como Profesor X, en la franquicia X-Men. Este papel lo llevó a participar en otras producciones como Logan, Wolverine y Avengers: Doomsday.