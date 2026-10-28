Latin Grammy 2026: fecha de la ceremonia, nuevos artistas confirmados y conductores de la alfombra roja

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Latin Grammy 2026: fecha de la ceremonia, nuevos artistas confirmados y conductores de la alfombra roja

La 27.ª edición de los Premios Latin Grammy reconocerá lo mejor de la música en español y portugués. Conozca quiénes se presentarán, quiénes conducirán la alfombra roja y otros detalles.

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La principal diferencia entre los Premios Grammy y los Latin Grammy radica en el idioma, el enfoque geográfico y cultural de las obras que premian. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Academia Latina de la Grabación reconocerá lo mejor de la música en español y portugués, con premios para artistas de 60 categorías. La 27.ª edición de los Latin Grammy, que se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, reconocerá a cantantes, productores, compositores y nuevos talentos de la música latina.

Artistas como Edgar Barrera, Jorge Drexler, Paco Amoroso, Rosalía, Karol G, Feid, Laura Pausini y Mon Laferte forman parte de la lista de nominados que aspiran a ganar un gramófono en la ceremonia del jueves 12 de noviembre.

Para esta edición, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera se consolidó como el más nominado, con 10 candidaturas, seguido por Rosalía, Karol G, Paco Amoroso, CA7RIEL y Jorge Drexler, con siete nominaciones cada uno.

La transmisión de la alfombra roja, previa a la ceremonia, comenzará a las 18 horas de Guatemala (7P/6C) y tendrá como presentadores a Raúl de Molina, Chiqui Delgado, Alejandra Espinoza, Emmanuel Palomares e Isadora, quienes entrevistarán a los artistas que participan en esta edición.

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De Rosalía a Mon Laferte: ¿quiénes son los artistas que se disputan el Latin Grammy al álbum del año?

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Latin Grammy 2026: conozca a los principales nominados de la 27.ª edición, con Rosalía, Karol G y Mon Laferte

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Durante la presentación de los nominados, la Academia destacó que la categoría de álbum del año “cuenta con un balance de géneros musicales, generaciones, países de origen y género, y los artistas nominados reflejan la diversidad dentro de la música latina y su creciente influencia cultural a nivel mundial”.

Artistas como Anitta, Banda Los Recoditos, Daddy Yankee, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Kany García, Juanes, Carín León y Mon Laferte, entre otros, formaron parte del primer grupo de artistas anunciados por los Latin Grammy para presentarse en el escenario de la 27.ª edición.

La Academia anunció nuevas actuaciones, entre las que destacan las de Cristian Castro, Camila Fernández, Feid, Luis Figueroa, Fonseca, Grupo Frontera, Milo J, Niña Pastori, Reik, Sofía Reyes, Yami Safdie y The Warning.

También se anunció un homenaje al legado del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, con motivo del centenario de su natalicio. Según la Academia Latina de la Grabación, este homenaje reunirá a artistas de diversas generaciones para honrar al llamado Rey de la Canción Ranchera.

La actriz Roselyn Sánchez regresará como presentadora de esta ceremonia, que se transmitirá por Univision a partir de las 19 horas de Guatemala (20 horas ET/PT).

Además, este año, la categoría de álbum del año reúne a los siguientes nominados:

Álbum del año

  1. Equilibrivm (Anitta)
  2. Free Spirits (CA7RIEL & Paco Amoroso)
  3. Taracá (Jorge Drexler)
  4. Vendrán Suaves Lluvias (Silvana Estrada)
  5. Tropicoqueta (Karol G)
  6. Femme Fatale (Mon Laferte)
  7. Muda (Carín León)
  8. La Vida Era Más Corta (Milo J)
  9. ¿Dónde Es El After? (Rawayana)
  10. Lux (Rosalía)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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