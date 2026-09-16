De Rosalía a Mon Laferte: ¿quiénes son los artistas que se disputan el Latin Grammy al álbum del año?

Escenario

De Rosalía a Mon Laferte: ¿quiénes son los artistas que se disputan el Latin Grammy al álbum del año?

Uno de los galardones más destacados de la 27 edición de los premios Latin Grammy será disputado por artistas de diversos géneros y de renombre. Conozca los detalles de esta edición.

|

time-clock

FOTODELDÍA AME6282. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 05/08/2026.- La cantante y compositora española Rosalía saluda a sus seguidores a la salida de un restaurante este miércoles, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ STR

La cantante y compositora española Rosalía saluda a sus seguidores a la salida de un restaurante este miércoles, en Buenos Aires (Foto Prensa Libre: EFE)

Lo mejor de la música latina será celebrado en un evento único: la entrega de los Latin Grammy 2026, donde artistas como Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso y Rosalía resaltan en la lista de nominados.

El evento, que se celebra en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, reconoce la música en español y portugués y destaca sus diversos ritmos. Para esta 27 edición, una de las categorías que vuelve a destacar es álbum del año.

En el 2025, el puertorriqueño Bad Bunny se alzó con el gramófono por su álbum Debí tirar más fotos, producción que resaltó ese año en la industria musical latina. Para el 2026, son 10 artistas los que se disputan este galardón.

Este miércoles 16 de septiembre, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer la lista de nominados a sus 60 categorías, que se disputarán en noviembre próximo. En su comunicado, la Academia destacó que esta categoría cuenta con un balance de géneros musicales y países representados.

LECTURAS RELACIONADAS

AME6453. MINNEAPOLIS (ESTADOS UNIDOS), 10/09/2026.- La cantautora chilenomexicana Mon Laferte habla luego de recibir un reconocimiento en los 39 Premios a la Herencia Hispana este jueves, en el Orchestra Hall en Minneapolis (Estados Unidos). EFE/ Adam Bettcher

Latin Grammy 2026: ¿cuándo y dónde será la 27 edición y quiénes compiten por los premios?

chevron-right
Latin Grammy Cuba

Latin Grammy 2026: conozca a los principales nominados de la 27.ª edición, con Rosalía, Karol G y Mon Laferte

chevron-right

“La categoría de Álbum del Año cuenta con un balance de géneros musicales, generaciones, países de origen y género, y los artistas nominados reflejan la diversidad dentro de la música latina y su creciente influencia cultural a nivel mundial”, resaltó el comunicado.

Álbum del año

Equilibrivm (Anitta)

Free Spirits (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Taracá (Jorge Drexler)

Vendrán Suaves Lluvias (Silvana Estrada)

Tropicoqueta (Karol G)

Femme Fatale (Mon Laferte)

Muda (Carín León)

La Vida Era Más Corta (Milo J)

¿Dónde es el After? (Rawayana)

Lux (Rosalía)

Entre los artistas resalta Rosalía, quien ya se alzó con este premio en ediciones anteriores con Motomami, en el 2022, y El Mal Querer, en el 2019. Karol G es otra de las artistas que regresa a la categoría luego de ganar el galardón en el 2023 con Mañana Será Bonito.

En la lista también figuran anteriores nominados, como CA7RIEL, Paco Amoroso, Jorge Drexler y Mon Laferte, quienes buscarán en esta ocasión alzarse con el galardón.

En esta ocasión, la española Rosalía busca ganar su tercer Grammy en esta categoría con su producción Lux, que se adentra en una mezcla artística que involucra 13 idiomas y reúne orquestas, coros y arreglos operísticos.

Por su parte, la colombiana Karol G llega con su producción Tropicoqueta, en la que hace un homenaje a sus raíces musicales y resalta los ritmos latinos.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Grammy Latin Grammy Premios a la música Premios a la música latina Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM