De Rosalía a Mon Laferte: ¿quiénes son los artistas que se disputan el Latin Grammy al álbum del año?

Lo mejor de la música latina será celebrado en un evento único: la entrega de los Latin Grammy 2026, donde artistas como Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso y Rosalía resaltan en la lista de nominados.

El evento, que se celebra en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, reconoce la música en español y portugués y destaca sus diversos ritmos. Para esta 27 edición, una de las categorías que vuelve a destacar es álbum del año.

En el 2025, el puertorriqueño Bad Bunny se alzó con el gramófono por su álbum Debí tirar más fotos, producción que resaltó ese año en la industria musical latina. Para el 2026, son 10 artistas los que se disputan este galardón.

Este miércoles 16 de septiembre, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer la lista de nominados a sus 60 categorías, que se disputarán en noviembre próximo. En su comunicado, la Academia destacó que esta categoría cuenta con un balance de géneros musicales y países representados.

“La categoría de Álbum del Año cuenta con un balance de géneros musicales, generaciones, países de origen y género, y los artistas nominados reflejan la diversidad dentro de la música latina y su creciente influencia cultural a nivel mundial”, resaltó el comunicado.

Álbum del año

Equilibrivm (Anitta)

Free Spirits (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Taracá (Jorge Drexler)

Vendrán Suaves Lluvias (Silvana Estrada)

Tropicoqueta (Karol G)

Femme Fatale (Mon Laferte)

Muda (Carín León)

La Vida Era Más Corta (Milo J)

¿Dónde es el After? (Rawayana)

Lux (Rosalía)

Entre los artistas resalta Rosalía, quien ya se alzó con este premio en ediciones anteriores con Motomami, en el 2022, y El Mal Querer, en el 2019. Karol G es otra de las artistas que regresa a la categoría luego de ganar el galardón en el 2023 con Mañana Será Bonito.

En la lista también figuran anteriores nominados, como CA7RIEL, Paco Amoroso, Jorge Drexler y Mon Laferte, quienes buscarán en esta ocasión alzarse con el galardón.

En esta ocasión, la española Rosalía busca ganar su tercer Grammy en esta categoría con su producción Lux, que se adentra en una mezcla artística que involucra 13 idiomas y reúne orquestas, coros y arreglos operísticos.

Por su parte, la colombiana Karol G llega con su producción Tropicoqueta, en la que hace un homenaje a sus raíces musicales y resalta los ritmos latinos.