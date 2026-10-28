The One About Matthew Perry: las revelaciones de la docuserie sobre el actor que dio vida a Chandler Bing en Friends

Matthew Perry se convirtió en uno de los referentes de la comedia a finales de la década de 1990 y principios de los años 2000, gracias a su interpretación de Chandler Bing en la serie Friends. Sin embargo, detrás de su éxito, el actor enfrentó una prolongada lucha contra las adicciones.

A tres años de su fallecimiento, Netflix presentó la docuserie The One About Matthew Perry (El de Matthew Perry), que explora el ascenso de su carrera y las dificultades que enfrentó por el consumo de sustancias. La producción reúne testimonios de familiares y amigos, además de declaraciones del propio actor, para revelar aspectos de su vida personal y profesional.

Aunque Friends representó el mayor éxito de su carrera, Perry enfrentaba una sensación de vacío y problemas de adicción mientras hacía reír al público con Chandler Bing, según destaca la docuserie.

“Esta es la historia de la vida de Matthew Perry contada por sus familias y sus amigos. Y por el propio Matthew”, señala la producción al inicio, antes de presentar un relato del actor sobre su vida antes de llegar a Friends.

La audición que cambió su vida

La primera parte de la docuserie se sitúa en 1993, un año antes del estreno de Friends, cuando Perry asistía a audiciones y atravesaba largos períodos sin trabajo. Ese año consiguió un papel en LAX 2194, una producción en la que interpretó al jefe de los encargados del equipaje de los alienígenas.

Después llegó la oportunidad de participar en Friends, una serie centrada en la amistad y en la que Chandler Bing destacaba por su humor irónico y su manera particular de observar la vida.

Roger Castillo, amigo del actor, recordó que Perry anhelaba interpretar ese personaje, mientras que David Pressman, también cercano a él, señaló que Chandler reflejaba su personalidad.

Warren Littlefield, entonces presidente de NBC Entertainment, explicó que durante la audición confirmaron que Perry era el indicado para interpretar a Chandler Bing, una noticia que, según el propio actor, cambió su vida.

Matthew Perry falleció el 28 de octubre del 2023 a los 54 años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Su juventud antes de Friends

La docuserie retrocede a la juventud de Perry mediante los recuerdos de su hermana menor, Mia Perry, y de sus amigos, quienes lo describen como una persona carismática con la que compartían reuniones y salidas.

Marjorie Harris contó que conoció al actor en 1987, cuando ambos buscaban abrirse camino en la actuación. Recordó que solían reunirse con amigos en su casa y que Perry mostraba interés romántico por ella. En una ocasión, cuando parecía que podría surgir una relación, un accidente de tránsito cambió la situación.

Harris relató que aquella noche Perry estaba ebrio y se pasó un semáforo en rojo. Con el paso de los años, ese episodio adquirió un significado diferente para ella. También recordó que le tomó tiempo comprender la infancia y el comportamiento del actor, pues su historia personal le parecía un rompecabezas.

La infancia de Matthew Perry

La producción profundiza en los primeros años del actor mediante el testimonio de Mia Perry, quien explica que creció entre dos familias después del divorcio de sus padres. Perry vivió con su madre, quien se casó con el periodista Keith Morrison cuando el actor tenía 11 años.

Su padre también volvió a casarse y, cuando Perry tenía 14 años, nació su hermana. El actor recordó que su padre trabajaba en la actuación y residía en Los Ángeles, mientras él vivía en Canadá, por lo que no podían verse con frecuencia.

Sin embargo, verlo en televisión despertó su interés por el medio artístico. Durante su infancia, incluso tuvo la oportunidad de actuar junto a él.

El éxito de Friends y la sensación de vacío

Después de años de audiciones y de intentar consolidar su carrera, Perry encontró en Friends la oportunidad que transformó su vida. La serie se estrenó el 22 de septiembre de 1994 y pronto se convirtió en un éxito.

Mia Perry recordó que, al principio, su hermano disfrutaba de la fama, pero que esa percepción cambió con el tiempo. “Hablaba de una sensación de vacío y de soledad que no conseguía llenar”, compartió su hermana.

Mientras Chandler Bing se convertía en uno de los personajes más reconocidos de la televisión, Perry enfrentaba dificultades personales que se agravaron con el paso de los años.

Las revelaciones sobre sus adicciones

La comedia como máscara :

En una entrevista recuperada por la docuserie, Perry explicó que, cuando leyó el guion de Chandler Bing, encontró similitudes entre el personaje y su propia personalidad.



“Trataba de un tipo que intentaba distraer a todo el mundo de lo miserable que era todo el tiempo siendo gracioso”, dijo el actor.

: En una entrevista recuperada por la docuserie, Perry explicó que, cuando leyó el guion de Chandler Bing, encontró similitudes entre el personaje y su propia personalidad. “Trataba de un tipo que intentaba distraer a todo el mundo de lo miserable que era todo el tiempo siendo gracioso”, dijo el actor. El inicio del consumo de alcohol:

Los testimonio señala que Perry comenzó a beber a los 14 años y que sus problemas de adicción se agravaron después de alcanzar la fama.



Según el relato presentado, su dependencia de los analgésicos comenzó tras una lesión durante el rodaje de Fools Rush In, en 1997. “No tenía ni idea de lo que estaba pasando”, recordó Perry en una entrevista incluida en la docuserie.



“El médico me dio una pastilla en un paquete y me dijo: ‘Tómala cuando termines de rodar’. Lo hice y entonces sentí una euforia increíble. Así que, ¿por qué no iba a tomar más?”, añadió.

Los testimonio señala que Perry comenzó a beber a los 14 años y que sus problemas de adicción se agravaron después de alcanzar la fama. Según el relato presentado, su dependencia de los analgésicos comenzó tras una lesión durante el rodaje de Fools Rush In, en 1997. “No tenía ni idea de lo que estaba pasando”, recordó Perry en una entrevista incluida en la docuserie. “El médico me dio una pastilla en un paquete y me dijo: ‘Tómala cuando termines de rodar’. Lo hice y entonces sentí una euforia increíble. Así que, ¿por qué no iba a tomar más?”, añadió. La rehabilitación durante Friends:

la séptima temporada de la serie se grabó mientras Perry ingresaba y salía de centros de rehabilitación. Su situación afectó las grabaciones y coincidió con la etapa en la que Chandler Bing se preparaba para casarse con Mónica Geller, interpretada por Courteney Cox.

Matthew Perry, una de las estrellas de la exitosa serie de televisión "Friends", fue hallado muerto en su domicilio en octubre del 2023. (Foto Prensa Libre: EFE)

¿Qué ocurrió después de Friends?

Tras el final de Friends, en el 2004, Perry participó en otros proyectos que no alcanzaron el mismo éxito, mientras continuaba enfrentando recaídas y tratamientos contra las adicciones.

En el 2018 sufrió una perforación de colon que puso en peligro su vida. Permaneció en coma y necesitó asistencia mediante una máquina de oxigenación. “Me dieron un 2% de probabilidades de sobrevivir esa noche”, afirmó el actor en una entrevista recuperada por la producción.

En el 2021 participó en una reunión especial del elenco de Friends, un acontecimiento que, según su hermana, cambió su percepción sobre los problemas de adicción que enfrentaba.

Un año después publicó Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir, libro en el que abordó su trayectoria, sus adicciones y las dificultades que marcaron su vida.

La muerte de Matthew Perry y la investigación

Matthew Perry falleció en Los Ángeles el 28 de octubre del 2023 debido a los efectos agudos de la ketamina, evento que la tercera parte de la docuserie aborda las circunstancias de su muerte y la investigación sobre las personas presuntamente involucradas.

Entre ellas figura Kenneth Iwamasa, quien, según el caso presentado en la producción, administró ketamina al actor. La docuserie también examina el proceso judicial en el que cinco personas fueron acusadas por su presunta participación en los hechos relacionados con la muerte de Perry.

La producción recorre la vida de un actor que alcanzó reconocimiento mundial por su talento para la comedia, pero que, detrás de las cámaras, enfrentó una prolongada lucha contra las adicciones.