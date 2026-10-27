People elige a Noah Wyle, actor de The Pitt, como el hombre más sexy del mundo en el 2026

The Pitt ha sido uno de los grandes éxitos que han llevado al actor estadounidense Noah Wyle a la fama internacional por su papel como el doctor Michael "Robby" Robinavitch. Sin embargo, no solo ha conquistado la televisión, pues este 27 de octubre la revista People lo nombró el hombre más sexy del mundo en el 2026.

A sus 55 años, el actor recibió este título por “su intensidad cautivadora” y su “aspecto de galán”, resalta People en su publicación. Con una carrera como productor, director, escritor y actor, Noah Strausser Speer Wyle señaló a la revista que, al enterarse, pensó que era una broma: “Jamás imaginé que me harían ese honor”.

El actor, que nació en Hollywood, California, Estados Unidos, ha desarrollado su carrera en la industria del cine y la televisión, donde dos de sus papeles más importantes han sido como médico.

Uno de los personajes que lo dio a conocer fue John Carter, a quien interpretó primero como estudiante de medicina y después como médico en la serie ER (Urgencias). En esta producción trabajó junto a George Clooney y Sherry Stringfield, y obtuvo nominaciones a los Globos de Oro y los Emmy.

Wyle volvió a ponerse la bata y regresó a un hospital en The Pitt, la serie que lo llevaría al estrellato internacional con su interpretación de Michael "Robby" Robinavitch, personaje con el que ha conquistado al público.

El éxito de la serie de HBO catapultó a Wyle al estrellato y le permitió conseguir dos premios Emmy consecutivos al mejor actor de una serie dramática y un Globo de Oro al mejor actor en una serie de televisión dramática en el 2026.

En el 2026 también se sumó el nombramiento como el hombre más sexy del mundo por parte de la revista People, que destacó su aspecto de “galán de cine”. Aunque al principio dudó de que fuera cierto, su esposa lo convenció de que tenía todo para ser Sexiest Man Alive (el hombre más sexy del mundo), resalta la publicación en su entrevista.

“Piensa que soy un buen tipo y que la clase de persona, de padre y de marido que soy, merece ser promovida”, dijo Wyle a People sobre la opinión de su esposa, Sara Wells.

Durante la sesión de fotos, Wyle compartió con People sus habilidades domésticas y mostró cómo prepara los huevos favoritos de su hija menor, Frances, de 11 años, cómo limpia e incluso cómo dobla la ropa. Su esposa reveló a la revista que el actor hace eso y más en su hogar.

Su carisma y belleza ya lo habían llevado a aparecer en la revista People, pues en la década de 1990 formó parte de los hombres más sexys de ER, junto a sus compañeros George Clooney, Eriq La Salle y Anthony Edwards.

En su entrevista con la editora en jefe de People, le preguntaron qué pensaron sus tres hijos sobre el nombramiento. Su hijo mayor, Owen, de 23 años, comentó: “Esto me va a complicar mucho la vida. Pero no pasa nada, papá”. Mientras tanto, su hija Auden, de 20 años, señaló que se burlarían de ella durante los próximos 50 años. Ambos son hijos de su matrimonio con la productora Tracy Warbin.

Wyle compartió que sus amigos y familiares también se burlarán de él por este nombramiento. Sobre su amigo George Clooney, comentó que le hará gracia: “Con suerte, se sentirá como un padre orgulloso al ver que he llegado a la edad de las canas”.

En la entrevista también habló sobre su paternidad, sus miedos y talentos, así como de su éxito en la serie Urgencias y del efecto de su regreso a la televisión con The Pitt, cuya tercera temporada se estrenará en HBO en el 2027.