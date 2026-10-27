Super Bowl LXI: Jay-Z fue elegido para encabezar el espectáculo de medio tiempo del 2027

A meses de que se celebre el Super Bowl LXI del 2027, se dio a conocer que el rapero Jay-Z será quien encabece el espectáculo de medio tiempo, que se presenta cada año durante la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

El espectáculo del 2025 desató polémica en el Gobierno estadounidense por la elección del puertorriqueño Bad Bunny, pero conquistó al público al convertirse en uno de los más vistos. Un año después, el rapero Jay-Z será el encargado de poner a cantar al público del estadio y a los televidentes.

Con éxitos como Empire State of Mind, Hard Knock Life o Big Pimpin, el rapero, ganador de 25 premios Grammy, será el nuevo artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI de Apple Music del 2027.

Tras los rumores sobre su elección, en los que también figuraban artistas como Miley Cyrus y Justin Bieber, finalmente se anunció durante el descanso del partido entre los Cowboys y los Eagles que Jay-Z se presentaría en el espectáculo.

El artista se presentará por primera vez en este espectáculo el próximo 14 de febrero, en el SoFi Stadium, en Los Ángeles. The Hollywood Reporter destaca que el artista compartió a través de un comunicado: "Desde Reasonable Doubt hasta estar en el escenario del medio tiempo del Super Bowl, esto ha sido un viaje".

Jay-Z se mostró feliz de poder presentarse en uno de los escenarios más grandes del mundo, después de años de trabajo y música. "Esta trayectoria sigue siendo un sueño hecho realidad", resaltó.

Roger Goodell, comisionado de la NFL, destacó que desde hace años han trabajado con Jay-Z y su compañía Roc Nation en la organización del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, por lo que están felices de que llegue al escenario.

Goodell destacó que, desde el inicio del acuerdo con Roc Nation, se les solicitó dejar la puerta abierta para que Jay-Z se presentara en este evento, por lo que será en el 2027 cuando suba al escenario del Super Bowl.

Para Oliver Schusser, vicepresidente de música y contenido de Apple, la llegada de Jay-Z al escenario los emociona, ya que el impacto del artista en la música mundial es innegable.

Al participar en este espectáculo, el rapero se suma a artistas como Bad Bunny, Rihanna, Katy Perry, Bruno Mars y su esposa Beyoncé, quienes han encabezado el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

ESPN transmitirá por primera vez en Estados Unidos la final de la NFL, que también se emitirá de forma simultánea por ABC.

El portal de ESPN señala que el evento también se transmitirá por la aplicación de ESPN, Disney+ y NFL+. Además, Disney prepara una sorpresa para el evento.