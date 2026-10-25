Día de Muertos de las Mascotas: cuándo se celebra, cuál es su origen y cómo se conmemora

Las mascotas se han convertido en parte importante de las familias y han creado vínculos afectivos que perduran incluso después de su muerte. Perros, gatos y otros animales de compañía dejan huellas en la vida de quienes los cuidan, una conexión que ha impulsado la popularidad del Día de Muertos de las Mascotas.

Esta conmemoración busca honrar su memoria. El Día de Muertos de las Mascotas ha comenzado a ganar popularidad en Guatemala y se celebra antes del Día de Todos los Santos, como una ocasión para recordar a los animales que brindaron amor y compañía.

La tradición, que se popularizó en México, ha ganado fuerza con los años y se ha extendido a algunos países de América Latina, según destaca la revista Mascotas. Se conmemora cada 27 de octubre.

De acuerdo con la publicación, la fecha está relacionada con una creencia popular mexicana según la cual el 27 de octubre comienza un ciclo de ofrendas que se extiende hasta el Día de Muertos.

Según esta tradición, las almas de los animales atraviesan el inframundo para regresar a sus hogares durante unas horas, una creencia vinculada con la mitología náhuatl.

El simbolismo de recordar a las mascotas fallecidas ha contribuido a que esta práctica se extienda por América Latina, donde algunas familias guatemaltecas también la realizan.

Medios internacionales señalan que cada 27 de octubre pueden organizarse diversas actividades para rendir homenaje a las mascotas fallecidas, entre ellas, la elaboración de altares conmemorativos.

La revista Mascotas detalla que en estos altares pueden colocarse fotografías de las mascotas, sus juguetes favoritos, collares, otras pertenencias especiales y sus alimentos preferidos. Según la publicación, este acto también "ayuda a procesar la ausencia, a dar espacio al duelo, a validar que ese vínculo fue real".

Operation Kindness destaca que, aunque el Día de Muertos de las Mascotas no siempre ha formado parte de las tradiciones, en los últimos años ha ganado popularidad y se ha extendido incluso a algunos lugares de Estados Unidos.

¿Cómo elaborar un altar para el Día de Muertos de las Mascotas?

El medio Diario Femenino señala que para elaborar un altar conmemorativo se pueden seguir estos pasos:

Elegir una ubicación: en casa, en el patio o junto a una tumba o urna

en casa, en el patio o junto a una tumba o urna Colocar una fotografía: situar una imagen de la mascota en el centro del altar

situar una imagen de la mascota en el centro del altar Decorar el altar: utilizar un juguete favorito, un collar, flores de cempasúchil, papel picado y velas

utilizar un juguete favorito, un collar, flores de cempasúchil, papel picado y velas Colocar ofrendas: incluir agua y la comida preferida de la mascota

Actividades en Guatemala

"Entre flores y fotografías, recordamos con cariño a nuestros animales y a tus mascotas", señala la invitación del Zoológico La Aurora para honrar la memoria de los animales fallecidos.

Como parte de esta actividad, el zoológico instalará un altar conmemorativo los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre e invita al público a llevar fotografías de sus mascotas fallecidas.