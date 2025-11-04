De galán en Bridgerton a ícono mundial: People nombra a Jonathan Bailey el hombre más sexy del mundo en el 2025

Protagonista de obras de teatro como Othello y Richard II, así como de producciones como Bridgerton —la serie que lo lanzó a la fama mundial— y Wicked, que lo consolidó como una de las figuras de Hollywood, Jonathan Bailey fue elegido por People como el hombre más sexy del mundo en el 2025.

Nacido en Oxfordshire, Inglaterra, el 25 de abril de 1988, Jonathan Bailey mostró interés por la actuación desde pequeño, lo que rápidamente lo llevó a adentrarse en el mundo del espectáculo. A los siete años ingresó a producciones de la Royal Shakespeare Company y, a los ocho, interpretó a Gavroche en Les Misérables en el West End.

Con 37 años, el actor ha catapultado su carrera por su talento y lo que People describe como “rebosante encanto e ingenio, con una apariencia casi injustamente atractiva”. Gracias a ello, obtuvo el título que en años anteriores recibieron John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022).

La revista considera a Bailey uno de los actores más irresistibles de Hollywood, lo que lo llevó a recibir el premio, que él describió como “el honor de su vida”, y se dijo halagado en una entrevista en el programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon.

Durante su intervención en el programa, Bailey destacó: “Me entusiasma que la revista People haya otorgado este honor a alguien que realmente sabe apreciar el valor de un hombre sexy”.

El nombramiento llegó a principios de año, mientras interpretaba en Londres la obra Ricardo II, de Shakespeare, por lo que confesó que lo más difícil fue mantenerlo en secreto.

Con su reconocimiento, el actor inglés detalló que serán sus amigos quienes estarán más contentos, ya que lo han visto crecer profesionalmente. Sin embargo, también estarán molestos por no haberles contado antes. Además, expresó: “Es un gran honor. Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es totalmente absurdo”, dijo a la revista.

Dentro del reportaje de People, Jonathan Bailey habla sobre su familia, sobre cómo ha sido su proceso para estar feliz consigo mismo, los sueños que desea retomar, así como aspectos de su vida íntima.

El premio se revela a pocos días del esperado estreno de la segunda parte del musical Wicked: Wicked: For Good, en la que Bailey encarna al príncipe Fiyero.