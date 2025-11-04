Noches de leyendas: el Palacio Nacional de la Cultura revive la tradición oral guatemalteca

Entre la majestuosidad del Palacio Nacional de la Cultura y los espíritus que, según la tradición, deambulan por sus pasillos, se acerca una noche cargada de intriga, donde los personajes del imaginario popular cobrarán vida.

Desde la Llorona hasta el Sombrerón aparecerán en esta noche de leyendas, donde cada visitante será testigo del misticismo que resguarda la tradición oral guatemalteca. Los espacios oscuros del Palacio serán el punto de encuentro entre los espantos y quienes se atrevan a desafiarlos.

La narración de cada leyenda lo llevará a adentrarse en historias de antaño que aún susurran por las calles de la Ciudad de Guatemala. Serán solo mil 500 personas las que podrán vivir la experiencia, según detalla el Ministerio de Cultura. Estas deberán acercarse al Palacio para obtener una, dos o hasta tres entradas gratuitas.

Será el miércoles 5 de noviembre, a partir de las 10 horas, cuando se inicie la entrega de boletos a quienes lleguen a la puerta del Palacio. Para obtenerlos, únicamente deberán presentar el Documento Personal de Identificación (DPI). La entrega finalizará al agotarse las existencias.

El evento también contará con presentaciones artísticas, actividades culturales y sorpresas para quienes se adentren en las Noches de Leyendas. El Ministerio de Cultura y Deportes destaca que esta es una oportunidad para conocer el Palacio Nacional de la Cultura de una forma diferente y para exaltar esta joya arquitectónica de antaño.

Fecha:

8 de noviembre

Hora:

A partir de las 17 horas

Lugar:

Palacio Nacional de la Cultura

Precio:

Entrada gratuita (hasta agotar existencia)

