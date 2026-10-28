Harry Potter regresa a Hogwarts: la nueva serie llega 25 años después de su estreno en el cine

Uno de los éxitos cinematográficos que han marcado a generaciones es Harry Potter, una saga que primero cautivó a los lectores y después a los amantes del cine. En el 2026 llegará al streaming con una nueva generación de actores que se adentrarán en la historia del mago.

Hablar de Hogwarts es transportar a los seguidores de esta saga a un mundo fantástico. Será en la Navidad del 2026 cuando llegue la primera temporada de Harry Potter y la piedra filosofal a la plataforma de HBO, 25 años después de su adaptación cinematográfica.

Esta vez, Dominic McLaughlin, quien interpretará a Harry Potter; Arabella Stanton, como Hermione Granger, y Alastair Stout, como Ron Weasley, serán los encargados de llevar al público al mundo de Hogwarts en una producción que promete una temporada por cada libro de la saga.

El regreso de esta historia, 25 años después de su primer estreno cinematográfico, se debe al éxito que aún conserva la saga de películas en la que Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint se consolidaron como protagonistas de una aventura que abarcó ocho producciones.

El estreno mundial del 4 de noviembre del 2001 marcó el inicio de esta saga cinematográfica basada en los libros de J. K. Rowling. Harry Potter y la piedra filosofal recaudó 974 millones de dólares en su estreno y dio paso a las ocho películas producidas por Warner Bros. entre el 2001 y el 2011.

El cineasta Chris Columbus fue el encargado de llevar Harry Potter y la piedra filosofal al cine, con una producción de 125 millones de dólares. En declaraciones a Slashfilm, compartió que sentía presión porque, si arruinaba la historia, todo se acabaría.

Fue hasta el estreno cuando pudo respirar, ya que la película fue un éxito y superó los 974 millones de dólares en taquilla. Con su reestreno, superó la barrera de los mil millones de dólares, mientras que la recaudación internacional de las ocho películas sobrepasó los 7,750 millones de dólares solo en venta de boletos, según EFE.

En diciembre se celebrarán los 25 años de la adaptación cinematográfica con la serie de Warner Bros. Discovery y HBO, que tendrá una temporada por cada libro.

EFE destaca que Warner Bros. Discovery no ha escatimado en recursos, pues tiene en marcha la mayor producción en la historia de HBO.

David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, destacó que tanto él como la autora de la saga y los directivos Casey Bloys y Channing Dungey están encantados de reactivar la franquicia.

“Nuestras conversaciones fueron magníficas y no podríamos estar más entusiasmados con lo que viene por delante... No podemos esperar para compartir una década de nuevas historias con los fanáticos de todo el mundo”, según las declaraciones recopiladas por TheWrap.

Para esta nueva serie se apostó por talento de primer nivel. Francesca Gardiner, ganadora del Emmy, será la guionista principal, mientras que Mark Mylod será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios.

La producción ejecutiva estará a cargo de J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, y David Heyman, de Heyday Films, según detalla la página oficial de Harry Potter.

Esta nueva producción promete profundizar en cada uno de los libros, lo que permitiría mostrar partes de la historia que no aparecieron en las películas. Así, el 25 de diciembre regresarán Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger y todo el mundo de Hogwarts.

La sinopsis de esta primera temporada detalla: “Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso le dice su tía Petunia. Pero cuando llega una misteriosa carta de admisión a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura”.

Asimismo, se advierte que tras los muros de Hogwarts existen oscuros secretos, por lo que el joven mago deberá demostrar su valía frente a un mago tenebroso.

*Con información de HBO.