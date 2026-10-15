Laura Bozzo: revelan su estado de salud, por qué fue hospitalizada y la razón de su traslado a otro hospital

Conocida por sus programas de entrevistas, la conductora peruana Laura Bozzo se convirtió en una figura de la televisión hispana. Su hospitalización el pasado 13 de octubre causó preocupación entre sus seguidores, finalmente su asistente esclareció lo que causo su hospitalización.

Medios de comunicación como TV y Novelas señalaron que, al ingresar al hospital, Laura Bozzo presentó un cuadro de deshidratación severa y padecía una obstrucción intestinal, por lo que su estado de salud era delicado.

Este 15 de octubre, Aarón Guerrero conversó con medios mexicanos sobre el estado de salud de Bozzo, aclaró su diagnóstico y explicó por qué fue trasladada de Acapulco a la Ciudad de México.

Guerrero compartió que Bozzo se encuentra estable, pero señaló que fue hospitalizada de emergencia debido a un problema intestinal. Indicó que la causa sería una úlcera que complicó la salud de la conductora de Laura en América.

Durante su participación en los programas Hoy y Canal 6 Multimedios, Guerrero señaló que Bozzo ingresó consciente al hospital de Acapulco, donde recibió atención de emergencia debido a un problema intestinal.

Guerrero resaltó que Bozzo tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico debido a la complicación que representó la úlcera.

En cuanto al traslado a la Ciudad de México, explicó que se decidió llevar a Laura Bozzo a otro hospital debido a las circunstancias y a la distancia a la que se encontraban los especialistas que debía consultar. Por ello, fue trasladada del hospital de Acapulco a uno en la Ciudad de México.

También compartió que está sedada debido al procedimiento quirúrgico al que fue sometida.“Por un tema intestinal de una úlcera que tuvo una complicación y es por eso que se intervino de emergencia”, dijo.

Antes de ser trasladada a la Ciudad de México, Bozzo envió un mensaje en redes sociales a sus seguidores, quienes han mostrado preocupación por su salud. “Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto”, señaló.

En el mensaje compartió que estaba tranquila, acompañada de su familia y atendida por buenos médicos. Además, resaltó con humor: “De esta momia no se libran”.

Laura Bozzo se convirtió en una de las figuras más destacadas de la televisión gracias a programas como Laura, Laura en América y Laura sin censura, que la llevaron a ser conocida en varios países de habla hispana.