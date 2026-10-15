Don Omar y su The Last King World Tour: además de Guatemala, ¿a qué países de Latinoamérica llegará la gira en el 2027?

Éxitos como Danza Kuduro, Ella y yo y Pobre diabla dieron a conocer a William Omar Landrón Rivera, más conocido en la industria musical como Don Omar, referente del reguetón que regresará a Latinoamérica para cantar junto a sus seguidores.

El compositor y productor anunció el 14 de octubre que regresaría a Latinoamérica con su gira The Last King World Tour, que comenzó el pasado 25 de septiembre en Estados Unidos y continuará por países de Europa.

Dos décadas después del lanzamiento del álbum King of Kings (2026), el apodado El Rey del Reggaeton volvió a los escenarios para interpretar éxitos de su discografía como Tú no sabes, Jangueo y Bailando sola. La gira llegará a Guatemala en el 2027.

Para la carrera de Don Omar, este disco marcó un antes y un después, dado que pudo colaborar con artistas del reguetón latino y del mainstream. Billboard destaca que, con King of Kings, alcanzó el primer puesto en la lista Top Latin Albums. El artista incluirá canciones de este álbum en su nueva gira.

Según contó durante una transmisión en Facebook, este álbum surgió después de que se mudara de Puerto Rico a Nueva York en el 2004, donde su primera misión fue producir su segundo disco. Así nació King of Kings, que le brindó una primera experiencia de hacer música fuera de su país natal.

El artista comunicó su decisión de extender la gira por Latinoamérica. Don Omar comentó que no revelaría las fechas ni los recintos donde se presentará, sino únicamente los países que estarán incluidos.

Entre las ciudades anunciadas para la gira se encuentran:

Asunción (Paraguay)

Buenos Aires (Argentina)

Santiago de Chile (Chile)

Lima (Perú)

Quito y Guayaquil (Ecuador)

Medellín, Bogotá y Cali (Colombia)

Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara (México)

Ciudad de Guatemala (Guatemala)

San Salvador (El Salvador)

Managua (Nicaragua)

Tegucigalpa (Honduras)

San José (Costa Rica)

Don Omar señaló que aún le falta confirmar su llegada a Panamá y Brasil, países que espera incluir en la gira.

Aunque no pudo revelar las fechas exactas de sus presentaciones en cada país, el reguetonero señaló que recorrerá Latinoamérica entre octubre y diciembre del 2027.

Destacó que los primeros boletos que saldrán a la venta serán para los superfans. Entre el 19 y el 25 de octubre revelará cómo suscribirse para tener prioridad en la compra de las entradas, que podrían salir a la venta en noviembre próximo.