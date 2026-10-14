Narnia: El sobrino del mago: fecha de estreno en cines y Netflix, sinopsis, reparto y tráiler de la película de Greta Gerwig

El universo de Clive Staples Lewis llegará a los cines con la nueva producción de Netflix, Narnia: El sobrino del mago, una adaptación de una de las historias que conforman Las crónicas de Narnia.

Esta producción llevará a los amantes de la literatura de C. S. Lewis a los orígenes de Narnia, con la adaptación de El sobrino del mago (1955), una de las siete novelas que conforman la serie Las crónicas de Narnia.

La historia muestra cómo comenzaron los intercambios entre el mundo real y Narnia. Netflix la presentará primero en los cines y después en su plataforma.

La cineasta Greta Gerwig estará a cargo del proyecto, que busca transportar al público a una aventura fantástica. “Mucho antes del armario, existió un león”, recuerda Netflix Tudum al presentar Narnia: El sobrino del mago.

La historia seguirá a Digory Kirke y Polly Plimmer en una aventura que comienza cuando descubren el bosque entre los mundos, donde encuentran criaturas míticas durante un viaje por distintos mundos gracias a unos anillos mágicos.

El tío de Digory les presenta los anillos que los llevan a nuevos mundos, entre ellos el de Jadis, la hechicera que busca cambiar de mundo. En su aventura, los pequeños serán testigos de la creación de Narnia por el león Aslan, señala GQ México.

Esta novela dará paso a El león, la bruja y el armario, una de las historias destacadas de Las crónicas de Narnia, serie conformada por las siguientes novelas:

El sobrino del mago (1955)

El león, la bruja y el armario (1950)

El caballo y el muchacho (1954)

El príncipe Caspian: El regreso a Narnia (1951)

La travesía del Viajero del Alba (1952)

La silla de plata (1953)

La última batalla (1956)

Para Gerwig, trabajar en la historia que la hizo enamorarse del león cósmico que daba vida al mundo de Narnia se ha convertido en un “honor”, ya que esta saga le permitió creer en la magia, los mundos ocultos y la aventura.

Estrenos programados para Narnia: El sobrino del mago

Como parte de un nuevo proyecto, Netflix comenzará a proyectar algunas de sus producciones en los cines, entre ellas Narnia: El sobrino del mago y KPop Demon Hunters 2. Según la plataforma, la película llegará a los cines el 12 de febrero del 2027.

Antes tendrá un preestreno exclusivo en IMAX, a partir del 10 de febrero del 2027. La película, que llegará a los cines internacionales, también se integrará al extenso catálogo de Netflix.

El anuncio detalla que, después de su estreno en los cines, la película llegará a la plataforma el 2 de abril del 2027. Su elenco incluye a Emma Mackey, Daniel Craig y Meryl Streep.

Elenco de Narnia: El sobrino del mago