¿Qué película habría anticipado la enfermedad del papa León XIV?: de qué trata, cuál es la coincidencia y cómo está de salud

A más de un año de haber sido nombrado líder de la Iglesia católica, el papa León XIV ha preocupado a los feligreses de todo el mundo luego de que, según la información difundida, se sometiera a una cirugía el pasado 13 de octubre debido a un adenocarcinoma.

La intervención del sumo pontífice, tras el diagnóstico de este tipo de cáncer pulmonar, trajo de vuelta a la conversación una película de terror estrenada en el 2017.

El filme, dirigido por Guillermo Amoedo y titulado El habitante, presentó a un pontífice con el mismo nombre que adoptó el religioso estadounidense Robert Francis Prevost Martínez en el 2025.

La película ha llamado la atención no solo por la coincidencia del nombre eclesiástico que comparten el personaje y el pontífice, sino porque, en la trama, el líder religioso es hospitalizado y fallece días después.

Esto ha generado comentarios en las redes sociales durante las últimas horas, pues al principio de la película El habitante se escucha a un presentador de noticias anunciar el fallecimiento del papa León XIV.

En el noticiero ficticio se señala que el líder religioso fallece debido a una septicemia —afección grave que puede poner en peligro la vida— y un colapso cardiopulmonar. En la trama, esto ocurre después de que el pontífice permanece hospitalizado.

Medios como Infobae recuerdan que Guillermo Amoedo reveló, luego de la elección del actual pontífice, que eligió el nombre del personaje en el 2015, mientras escribía el guion, y que se basó en profecías de san Malaquías y santa Hildegarda para hacerlo.

¿De qué trata El habitante?

La película trata sobre tres hermanas que irrumpen en la casa de una familia rica, pero encuentran un secreto inquietante en el sótano, según la sinopsis de IMDb.

Las hermanas encuentran a la hija del senador, propietario de la vivienda, encerrada y amarrada, por lo que intentan rescatarla. Sin embargo, desconocen que la mujer está poseída por demonios.

La película, dirigida por Guillermo Amoedo, contó con las actuaciones de María Evoli (María), Vanesa Restrepo (Camila), Carla Andelí (Ana), Gabriela de la Garza (Angélica) y Flavio Medina (José Sánchez-Lermontov), entre otros.

¿Qué se sabe de la salud del papa León XIV?

Este 14 de octubre, la Oficina de Prensa del Vaticano dio a conocer que el pontífice presenta una "evolución postoperatoria normal". También se informó que ha comenzado la fisioterapia respiratoria.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal", dice parte del comunicado.

Pese a la coincidencia cinematográfica, esto no constituye una predicción de la salud del Papa León XIV