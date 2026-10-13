EN VIVO: Papa León XIV ingresa al hospital Gemelli de Roma, donde será operado para extirparle un nódulo en un pulmón

El papa León XIV llega este 13 de octubre al hospital Gemelli de Roma, donde ingresará a un quirófano para que le extirpen un nódulo detectado en un pulmón, anuncia la oficina de prensa del Vaticano.

El equipo que se ocupará de la operación del papa está dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones realizadas. Margaritora, de 66 años, es catedrático titular y dirige el servicio de cirugía torácica del hospital Gemelli desde hace 10 años.

El pontífice, de 71 años, salió por la Porta del Perugino de la Ciudad del Vaticano y saludó a los medios de comunicación y a las personas que lo esperaban. Llegó al policlínico minutos después, a las 13.09 horas, hora local.

En esta ocasión, el papa no está en la zona del apartamento reservado a los pontífices, ya que se encuentra en reestructuración, sino que será ingresado en otra zona aledaña, también en la décima planta.

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A las puertas del hospital, la prensa y decenas de creyentes esperaron ver al pontífice.

El 11 de octubre, tras el rezo del Ángelus, León XIV reveló que sería operado para extirparle un nódulo, detectado en una fase muy temprana y bien localizado.

El hospital romano albergó a Juan Pablo II en 10 ocasiones y, por ese motivo, en 1996 incluso bromeó diciendo: “El Vaticano 1 está en la plaza de San Pedro, el Vaticano 2 está en Castel Gandolfo, el Vaticano 3 se ha convertido en el Policlínico Gemelli”.

A las 18.00 horas, hora local, el obispo vicario de Roma, Baldassare Reina, rezará un rosario en la capilla del Gemelli para expresar la cercanía de los fieles de la capital italiana al papa.

13 de octubre 2026, 05.45h León XIV entra andando al hospital acompañado de sus secretarios y médico personal

El papa Leon XIV llega este martes al hospital Gemelli de Roma tranquilamente acompañado de sus dos secretarios, el peruano Edgard Rimaycuna y el italiano Marco Billeri, así como su médico personal, Luigi Carbone.

Carbone fue el médico que atendió al papa Francisco y ahora también se ocupa de la salud de León XIV y le acompaña en sus viajes.

13 de octubre 2026, 05.00h Secretario de Estado del Vaticano destaca la "serenidad" del papa León XIV

"A todos nos ha impresionado la serenidad con la que el papa ha anunciado esta intervención. Esperamos que pueda resolver este problema lo antes posible. Tenemos confianza, pero, por supuesto, le acompañamos con nuestras oraciones", declara el cardenal italiano Pietro Parolin.