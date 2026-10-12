Guatemala expresa sus deseos de recuperación al papa León XIV antes de su operación

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, le envió este lunes sus deseos de pronta recuperación al papa León XVI, que deberá someterse en las próximas horas a una operación por un nódulo en un pulmón.

"Envío mis deseos de una pronta y plena recuperación al Santo Padre", expuso Arévalo de León mediante sus canales oficiales de comunicación.

"Le acompañamos con cercanía y solidaridad en estos momentos, con la esperanza de que su cirugía transcurra favorablemente y pronto pueda retomar sus labores al servicio de la humanidad, la paz, la justicia y la fraternidad en el mundo", añadió el gobernante.

León XIV, de 71 años, anunció el domingo que deberá someterse a una operación para extirparle un nódulo en un pulmón "en fase muy inicial".

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, precisó que la operación tendrá lugar en las próximas horas y que se prevé un ingreso postoperatorio de alrededor de una semana de duración.

Debido a la operación, el papa canceló todas sus audiencias hasta el próximo martes 20 de octubre.

La detección del nódulo se produjo durante una revisión médica rutinaria, según informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.

Las mismas fuentes indicaron este lunes que el papa será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma mañana martes a mediodía.

En la mañana de hoy lunes, el pontífice cumplió su agenda de trabajo con normalidad y se reunió con varios arzobispos de diversas partes del mundo, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.