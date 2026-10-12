Internacional
El papa León XIV será operado: qué actividades canceló y hasta cuándo
El papa León XIV fue diagnosticado con un nódulo en el pulmón y será operado el martes 13 de octubre.
El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus el 11 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El papa León XIV canceló todas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre, debido a su hospitalización, programada para el martes 13 de octubre al mediodía en el Policlínico Gemelli de Roma.
El pontífice se someterá a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en el pulmón. La Prefectura de la Casa Pontificia de la Santa Sede informó de la decisión este lunes mediante un comunicado oficial.
El nódulo fue detectado durante una revisión médica rutinaria. El pontífice, de 71 años, anunció la noticia el domingo, tras el rezo del ángelus, y detalló que la masa detectada en el pulmón se encuentra "en fase muy temprana y bien localizado".
Pese al diagnóstico, el papa estadounidense-peruano cumplió con su agenda de trabajo durante la mañana de este lunes.
Según el boletín diario de la Santa Sede, el pontífice sostuvo siete audiencias privadas, entre ellas con el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y con el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.
Alcance de la suspensión de actividades del papa León XIV
La suspensión de la agenda oficial abarca todas las reuniones y los compromisos públicos y privados programados para los próximos días. Fuentes vaticanas indicaron que se prevé que el período de recuperación y posoperatorio se extienda durante una semana, por lo que las actividades ordinarias se reanudarían el 20 de octubre.
Con información de EFE