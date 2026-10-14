¿Qué le pasó a Laura Bozzo?: reportan que fue hospitalizada de emergencia por complicaciones intestinales

La presentadora peruana, conocida en Latinoamérica por su programa de televisión Laura, en el que se buscaba resolver conflictos familiares y sociales, ha vuelto a captar la atención del público, esta vez por su hospitalización.

La abogada fue ingresada de emergencia en el Hospital General de El Quemado, en Acapulco, debido a complicaciones intestinales que habrían requerido su internamiento.

Medios como Univisión han dado a conocer que el estado de salud de la presentadora es “delicado” debido a las complicaciones. Según la información difundida, Bozzo fue internada el pasado 13 de octubre.

Laura Bozzo presentó un cuadro de deshidratación severa al ingresar en el hospital y padecía una obstrucción intestinal, según información de TV y Novelas citada por otros medios.

Las complicaciones intestinales habrían empeorado debido a una posible perforación, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia. Su estado de salud sería delicado.

En cuanto a las causas, las fuentes citadas por TV y Novelas señalan que el cuadro clínico estaría relacionado con una acumulación y endurecimiento de alimentos, lo que habría provocado la obstrucción.

También se informó que habría sido necesario extirpar una parte del intestino afectado y que después se efectuaría un procedimiento de reconexión. Hasta el momento, ni la conductora ni sus allegados se han pronunciado sobre lo ocurrido.

Laura Bozzo se convirtió en una de las figuras más destacadas de la televisión gracias a programas como Laura, Laura en América y Laura sin censura, en formato de talk show, en los que abordaba conflictos de pareja, familiares y sociales.

Su carrera comenzó en su natal Perú, con programas como Intimidad. Años después se trasladó a México, tras señalar que era “víctima de persecución mediática”, según recuerda Milenio.

En México se consolidó como figura de la televisión gracias a programas como Laura en América. A lo largo de su carrera ha participado en diversas producciones tanto en México como en Estados Unidos, entre ellas MasterChef Celebrity.