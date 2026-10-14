¿Ramón Ayala sufrió un accidente? Reportan que el “Rey del Acordeón” fue hospitalizado tras su concierto de despedida en México

Ramón Covarrubias Garza, más conocido en el mundo de la música norteña como Ramón Ayala, ha captado la atención de los medios después de que se reportara que habría sufrido un accidente en el que resultó lesionado.

Días después de su concierto en la Plaza de Toros México, se reportó que el llamado "Rey del Acordeón" habría sufrido una nueva caída, por la cual fue trasladado a un centro asistencial, según medios como Univisión.

Jacqueline Martínez, creadora de contenido de farándula, reveló que el artista fue hospitalizado debido a una caída. Según su reporte, tendría una fractura en un hombro, por lo que permanece en observación.

Aunque señalan que Ramón Ayala se encuentra estable, la noticia ha generado preocupación entre sus seguidores, principalmente porque en su último concierto en la Plaza de Toros México fue captado en silla de ruedas.

Medios como Infobae destacan que, en los últimos meses, Ayala ha compartido que ha sufrido diversas caídas debido a la debilidad motriz. Esta situación, sumada a lo ocurrido en su último concierto, ha generado preocupación entre su público.

Este nuevo accidente se sumaría a los 20 que ha tenido a lo largo de su vida, incluido uno ocurrido durante una presentación, resalta Infobae. Además, se señala que desde hace tiempo enfrenta problemas de "movilidad en las piernas".

Debido a ello, se conoce que en ocasiones utiliza una silla de ruedas para trasladarse o permanecer en el escenario. Pese a los nuevos reportes, ni la familia ni el artista ni su mánager han confirmado o desmentido el hecho.

Un concierto de incertidumbre

El pasado 10 de octubre, Ramón Ayala se presentó en la Plaza de Toros México, en un concierto que generó incertidumbre entre los asistentes después de que finalizara de forma repentina.

Medios locales detallan que Ayala habría subido al escenario en silla de ruedas, hecho que llamó la atención del público. Sin embargo, después de interpretar canciones como Rinconcito en el cielo, el concierto habría finalizado de forma inesperada.

Durante el concierto, el sonido dejó de funcionar y las luces del recinto se apagaron de pronto, lo que llevó a Ayala a retirarse del escenario. Aunque se creyó que regresaría para despedirse del público, medios locales señalan que el personal solicitó a los asistentes desalojar el recinto.

Esto provocó confusión y algunas molestias entre los asistentes. Fue en ese momento cuando se vio al artista retirarse del recinto en silla de ruedas.

Antecedentes médicos del artista

El reporte de la caída se conoce semanas después de que Ramón Ayala comenzara a recuperarse de un cuadro de neumonía que enfrentó en septiembre pasado, del cual buscaba mejorar para continuar con su agenda.

Asimismo, Infobae recuerda que el cantante ha enfrentado limitaciones de movilidad, ha pasado por una operación relacionada con un tumor en el colon y ha padecido problemas de presión arterial y diabetes.