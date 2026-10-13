Joaquín Orellana presenta La tumba del Gran Lengua por el retorno de Miguel Ángel Asturias a Guatemala: fechas, entradas y de qué trata

La tumba del Gran Lengua es la obra musical que el maestro y compositor guatemalteco Joaquín Orellana presentará durante tres noches en honor del retorno a Guatemala de los restos de Miguel Ángel Asturias, premio nobel de literatura.

La obra fue compuesta por el maestro Orellana como resultado de su admiración por la literatura de Miguel Ángel Asturias. Según comentó anteriormente a Prensa Libre, la cantata surgió como un homenaje póstumo al escritor.

Joaquín Orellana compuso esta cantata escénica entre el 2000 y el 2001. Se estrenó en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, España, y esta vez llegará al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias con tres presentaciones.

Las funciones comenzarán durante la conmemoración del natalicio del escritor. La puesta en escena estará dirigida por el maestro Julio Santos. Orellana dijo a Prensa Libre que, para la cantata escénica, se inspiró en un teatro de ópera.

En la presentación de La tumba del Gran Lengua participarán 10 instrumentalistas y el hilo conductor estará a cargo de un canta-actor, Fernando López. Cada función tendrá una duración de al menos 90 minutos.

Por su parte, el Ministerio de Cultura y Deportes invita a los guatemaltecos a descubrir esta obra, que “nos invita a mirar y escuchar qué es Guatemala desde sus voces, sus heridas y su capacidad de resistir”.

El ministro Luis Méndez Salinas compartió recientemente con Prensa Libre que esta presentación será parte de una serie de actividades programadas para conmemorar al escritor. Se espera que sus restos retornen a Guatemala en noviembre y puedan ser exhumados en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Para esa fecha también se prevé una nueva presentación de la cantata escénica.

“Estamos a punto de vivir este proceso de retorno, es una es un hito en la historia cultural, en la historia literaria de Guatemala. El único Nobel latinoamericano que el día de hoy descansa fuera de su país va finalmente a regresar”, resaltó Salinas.

Fechas

19, 24 y 30 de octubre del 2026

Horarios

19 y 30 de octubre: 20 horas

25 de octubre: 19 horas

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 de la capital.

Costo

Entrada gratuita

Adquiera sus boletos aquí.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.