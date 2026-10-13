Shakira envía mensaje a Antonio de la Rúa en el cierre de su residencia en Madrid: “Quiero darle las gracias a quien un día fue mi compañero”

En un estadio construido temporalmente para su residencia en Madrid, como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cantante colombiana Shakira envió un mensaje a su expareja Antonio de la Rúa, con quien mantuvo una relación durante más de 10 años.

Ante 55 mil personas que asistieron a su decimotercer concierto en Madrid, Shakira abrió su corazón al público sobre lo que simbolizó la residencia y la construcción de Macondo Park, cuyo objetivo era acercar a su público a la cultura latina. Además, confesó que también ha pasado por momentos difíciles que el público le ha ayudado a superar.

Durante su intervención, destacó la importancia de su residencia y la construcción de Macondo Park, cuyo montaje involucró a más de 10 mil personas. También agradeció a Antonio de la Rúa, su expareja, por su apoyo durante la gira y la creación del proyecto de Macondo Park.

Con la frase "Porque en la vida todo se transforma", en referencia a Drexler, hizo un agradecimiento que sorprendió al público: "Quiero darle las gracias a este quien un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo", dijo al extender su agradecimiento a De la Rúa.

En su agradecimiento lo llamó "amigo del alma", con lo que dio a entender que, años después de su relación sentimental, mantienen una amistad que la ha acompañado en esta etapa de su carrera.

Antonio de la Rúa fue parte importante de la vida de Shakira, a quien en algún momento le dedicó Días de enero. La historia, que comenzó alrededor del 2000, se extendió hasta el 2010, cuando anunciaron su separación porque querían un tiempo de crecimiento individual.

Años después, Shakira y De la Rúa vuelven a llamar la atención, pero esta vez por la transformación de su relación en una amistad, según señaló la barranquillera el pasado 12 de octubre.

Te dejo Madrid ~ @Shakira y Dani Martin. https://t.co/EUoCwR1fKg — Paky ✨ (@PakyShak2) October 12, 2026

Shakira cierra su residencia abriendo su corazón

La residencia, cuyo objetivo era celebrar la latinidad y el vínculo entre distintas culturas, reunió al menos a 700 mil personas, según destacó Shakira. La cantante calificó el proyecto como uno de los más importantes de su carrera y afirmó que "ha sido histórica".

Shakira confesó que, aunque este momento es histórico para su carrera, también enfrentó momentos difíciles en el último mes debido a la salud de su papá y a otras situaciones personales, en referencia a recientes acontecimientos relacionados con Gerard Piqué.

También confesó que fue su público el que le dio fuerzas para presentarse en los escenarios. "Ustedes verdaderamente hacen que el tiempo se detenga y que yo tenga la fuerza", dijo al explicar que cada presentación le dio alegrías y le llenó el corazón.

La intérprete de Ojos así comparó la vida con una operación de sumas y restas, ya que algunas veces quita algo y otras da cosas como recompensa. Por ello, ante lo que ha pasado en los últimos años de su vida, aseguró que aprendió a ser una mujer más agradecida.

La cantante agradeció al público que visitó su residencia en Madrid: "Ustedes me han hecho disfrutar como si estuviera empezando mi carrera y eso jamás se me va a olvidar".