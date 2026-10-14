Día de la Revolución en Guatemala 2026: por qué se celebra, cuántos años se cumplen y qué pasará con el asueto

En octubre se conmemora uno de los movimientos cívico-militares más importantes de la historia de Guatemala, la llamada Revolución de 1944, que dio paso a una transformación social y política que permitió cambios en la legislación del país.

Más allá de un asueto del calendario, cada 20 de octubre se conmemora en Guatemala el movimiento que unió a campesinos, estudiantes, docentes, empresarios y militares en busca del derrocamiento de Federico Ponce Vaides.

El 20 de octubre de 1944 se convirtió en una de las fechas más relevantes de la historia social y política del país en el siglo XX. Fue el momento que puso fin a una dictadura y dio paso a una transformación democrática.

Luego de mantenerse 14 años en el poder, el presidente Jorge Ubico renunció el 1 de julio de 1944, lo que llevó al mando provisional al general Federico Ponce Vaides, quien días después prometió convocar a elecciones democráticas.

Según un artículo del Congreso de la República que cita al escritor José Antonio Móbil, entre julio y septiembre de ese año, Ponce Vaides dictó medidas coercitivas con el apoyo del Partido Liberal Progresista, lo que generó descontento entre la población.

Esto llevó a organizaciones civiles y militares a realizar un levantamiento para exigir la renuncia del entonces presidente Ponce Vaides. Ante la negativa a las exigencias de la población, se desarrolló el movimiento cívico-militar del 20 de octubre, en el que participaron tres figuras clave: Francisco Javier Arana, Jorge Toriello y Jacobo Árbenz Guzmán, quienes conformarían la Junta Revolucionaria Provisional.

También se llegó a enfrentamientos con armas de fuego y cañones. Además, se lanzaron ataques contra los fuertes de Matamoros y San José Buenavista, detalla el artículo. Los enfrentamientos llevaron a Federico Ponce Vaides a renunciar y abandonar el país. El expresidente Jorge Ubico también salió de Guatemala.

Datos hemerográficos de Prensa Libre señalan que, con la caída de Ponce Vaides, se integró la Junta Revolucionaria de Gobierno, conformada por Jacobo Árbenz, Francisco Javier Arana y Jorge Toriello, que derogó la Constitución de 1879 y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a una nueva Carta Magna.

Después, entre el 17 y el 19 de diciembre de 1944, se celebraron elecciones en las que fue elegido Juan José Arévalo, quien tomó posesión el 15 de marzo de 1945.

Este 20 de octubre, Guatemala conmemora 82 años del hecho histórico que permitió cambios en la legislación del país.

¿Quiénes gozan del asueto?

El artículo 127 del Código de Trabajo reconoce el 20 de octubre como uno de los asuetos de los que pueden gozar los trabajadores de los sectores público y privado.

Este año, mediante el Acuerdo Gubernativo 167-2026, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social otorgó a los servidores públicos de entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública un permiso laboral para el lunes 19 de octubre.

Sin embargo, quedan exceptuados los trabajadores de instituciones que prestan servicios esenciales o desarrollan actividades impostergables.

En cuanto al sector privado, el asueto deberá gozarse el 20 de octubre, dado que la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto el decreto que buscaba trasladar esta fecha mediante la Ley que Promueve el Turismo.