Ejecutivo concede permiso laboral a servidores públicos el lunes 19 de octubre por el Día de la Revolución

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mediante el Acuerdo Gubernativo 167-2026, concede permiso laboral con goce de salario el lunes 19 de octubre a los servidores públicos que prestan servicios en las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública.

El acuerdo fue publicado este martes 13 de octubre en el Diario de Centro América y exceptúa de esta disposición a los servidores públicos de las entidades centralizadas y descentralizadas que, en cumplimiento de su pacto colectivo de condiciones de trabajo, gocen del asueto en una fecha distinta a la establecida.

También quedan exceptuados los servidores públicos de las instituciones que presten servicios públicos esenciales o que tengan actividades programadas consideradas impostergables. En estos casos, las autoridades nominadoras deberán organizar los turnos correspondientes para garantizar la prestación de los servicios.

En sus considerandos, el acuerdo explica que el Decreto 1748 del Congreso de la República, Ley de Servicio Civil, establece el 20 de octubre como día de asueto con goce de salario. Por ello, en conmemoración del Día de la Revolución, se considera conveniente conceder permiso laboral con goce de salario a los servidores públicos el lunes 19 de octubre.

En el 2026 se conmemoran 82 años de la Revolución del 20 de octubre de 1944, un acontecimiento histórico que Guatemala recuerda cada año.

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Durante esta fecha se organizan actividades y actos conmemorativos del levantamiento cívico-militar que puso fin al régimen y abrió paso a una etapa de cambios políticos, sociales y laborales, con avances en derechos laborales, educación y otros ámbitos.

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