El príncipe Harry y Meghan Markle aparecen juntos por primera vez desde su regreso al Reino Unido

El hijo del rey Carlos III llamó la atención al aparecer junto a su esposa, Meghan Markle, por primera vez desde su regreso al Reino Unido. La pareja fue recibida por ciudadanos con sonrisas, flores y muestras de alegría.

En agosto del 2026, los duques de Sussex regresaron de Estados Unidos al Reino Unido, donde permanecerán por “un periodo prolongado”. Sin embargo, fue hasta este 15 de octubre cuando la pareja apareció en público.

Luego de apartarse de la familia real, el príncipe Harry y Meghan Markle son considerados ciudadanos privados. Aun así, su primera aparición pública no pasó desapercibida, pues varios ciudadanos se congregaron frente al estudio de grabación comunitario ubicado en St Ann's, Nottingham.

Aunque Harry y Meghan Markle ya habían sido vistos en distintos lugares del Reino Unido, sus apariciones habían sido por separado. Fue durante este acto en el Community Recording Studio (CRS) cuando participaron por primera vez juntos en un evento de esta nueva etapa de sus vidas, según destaca la revista Hello!

Meghan Markle se mostró sorprendida por el recibimiento del público y declaró: "¡Es genial estar de vuelta!". Durante la visita, los ciudadanos sorprendieron a la pareja con regalos y flores, lo que alegró a la duquesa.

El medio destaca que la aparición también refleja el compromiso de Harry y Meghan Markle con el trabajo social, pues el recinto que visitaron forma parte de una organización benéfica. El estudio fue creado principalmente para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Este espacio permite a los jóvenes acceder a tutorías, explorar la música, practicar sus habilidades y participar en diversas actividades, según Hello! La agenda de la pareja continuó con una visita de Meghan Markle a la escuela primaria Bluebell Hill, donde participó en una actividad.

Meghan Markle e Harry fizeram a primeira aparição pública juntos depois do retorno ao Reino Unido. O casal visitou um projeto social em Nottingham, mesma cidade na qual apareceram juntos quando ficaram noivos, em 2017. Os dois moraram na Califórnia por 6 anos e decidiram retornar à terra natal do Príncipe para se reaproximar da família de Diana e também do Rei Charles. — Quem (@quem) October 15, 2026

Después, la pareja se reunió para visitar Himmah Hub, un grupo de acción comunitaria que lucha contra la pobreza alimentaria. Allí participaron en la preparación de alimentos y compartieron la mesa con trabajadoras del lugar.

La visita a Nottingham recordó a los ciudadanos la primera aparición pública de la pareja después de anunciar su compromiso en el 2017. En aquella ocasión, visitaron el centro de arte Nottingham Contemporary, donde se celebraba una feria benéfica.

La calidez del recibimiento en Nottingham demuestra que, pese a que ya no forman parte de la familia real británica, Harry y Meghan Markle continúan recibiendo el cariño de los ciudadanos.