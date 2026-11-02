¿Cuál es el próximo asueto en Guatemala?: calendario de los últimos descansos para los trabajadores

Después del asueto del 1 de noviembre, los trabajadores podrán disfrutar de los últimos descansos del año, que les permitirán compartir en familia durante las festividades, planificar viajes o simplemente descansar.

El artículo 127 del Código de Trabajo establece los próximos descansos: dos medios días y un día completo, este último correspondiente a un fin de semana largo. Estas fechas coinciden con las celebraciones de Navidad y fin de año.

La ley reconoce estos descansos como asuetos con goce de salario, por lo que quienes deban trabajar durante esas fechas tendrán derecho a una remuneración extraordinaria, conforme a las horas laboradas.

Estas festividades también representan una oportunidad para hacer turismo interno y planificar actividades familiares, especialmente durante el fin de semana largo de Navidad.

¿Cuáles son los últimos asuetos del 2026?

De acuerdo con el calendario, el próximo descanso será el jueves 24 de diciembre, a partir del mediodía, fecha en la que las familias se preparan para celebrar la Nochebuena.

El viernes 25 de diciembre será asueto por Navidad, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo. Durante este período, las familias podrán reunirse, visitar parques de diversiones, ecológicos o recreativos y hacer turismo en el interior del país.

El último descanso del 2026 será el jueves 31 de diciembre, a partir del mediodía, cuando las familias se preparan para recibir el Año Nuevo y compartir sus expectativas para el próximo año.

Calendario de asuetos del 2027 en Guatemala

Con la llegada del 2027 comienza un nuevo calendario de asuetos establecidos en el Código de Trabajo. Este contempla descansos de jornada completa y dos de medio día, además de algunas fechas sujetas a traslado conforme a la Ley que Promueve el Turismo Interno de Guatemala.

El año comenzará con un fin de semana largo, debido a que el 1 de enero será viernes. También habrá otros descansos que permitirán prolongar el fin de semana.

Además, los trabajadores tendrán derecho al asueto correspondiente a la festividad patronal de la localidad donde laboran, según lo establecido en la legislación.

Estas son las fechas de descanso contempladas en el calendario del 2027: