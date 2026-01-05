¿Cuál es el recorrido de la procesión de la Virgen del Cornadillo, patrona del Guarda Viejo, que saldrá el 6 de enero del 2026?

La imagen de la Inmaculada Concepción, con más de 150 años de devoción, recorrerá calles de las zonas 8, 12 y 3 desde las 9 horas del martes 6 de enero, y retornará al templo a la medianoche del 7 de enero.

Esta procesión se realiza con ocasión de la Epifanía y del Día de los Reyes Magos. La tradicional procesión de la también conocida como Virgen del Cornadillo o Virgen de los Reyes saldrá de la Parroquia Salesiana La Divina Providencia, en el barrio del Guarda Viejo, zona 8.

El lunes 5 de enero también se tiene un pequeño rezado que sale en las vísperas, de 16 a 19 horas. A las 18 horas se celebrará una misa.

Una investigación publicada en Prensa Libre refiere que ese día sale en procesión la imagen de la Inmaculada Concepción, la cual fue venerada en sus inicios por la Orden Terciaria de los franciscanos en Antigua Guatemala, quienes le construyeron una capilla en la iglesia de San Francisco el Grande. Tras los terremotos de 1773 y el traslado de la ciudad a la Nueva Guatemala de la Asunción, los terciarios edificaron una capilla más grande dedicada a la Virgen, a un costado del templo de San Francisco.

El historiador Celso Lara Figueroa registró en su libro Leyendas y casos de la tradición oral de la Ciudad de Guatemala que cuando el presidente Justo Rufino Barrios expulsó a los terciarios, entre 1876 y 1884, la imagen de la Concepción tuvo que ser retirada de su capilla. Se sabe que fue trasladada a la parroquia Nuestra Señora de los Remedios —El Calvario— y que esta, a su vez, la envió al Guarda Viejo.

Para entonces, los lugareños ya celebraban las fiestas en honor de su patrona el 6 de enero, con una imagen más pequeña que había sido traída de Antigua Guatemala.

Fechas

Martes 6 de enero

Horarios

9 horas del martes 6 de enero y entrará en los primeros minutos del miércoles 7 de enero

Puntos de referencia:

12 horas: Avenida Bolívar y 37 calle

13 horas: Puente de El Trébol

17 horas: 5a. Avenida y 6a. calle, zona 12

19 horas: Puente El Trébol

24 horas: Ingreso al templo

Lugar

Parroquia Salesiana Divina Providencia, 7 Avenida 39-75, Zona 8, Ciudad de Guatemala

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.