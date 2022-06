Cuál es la visión de Mónica Lewinsky sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Agregó Lewinsky: “En lugar de ver la cobertura en tiempo real (sí, John C. Depp, II v. Amber Laura Heard ha estado disponible en el sitio web de Court TV y a través de una transmisión en vivo en YouTube), hemos visto el juicio en Instagram, Twitter y Facebook; a través de memes, videoclips y TikTok. Nuestro consumo, por lo tanto, ha tendido a ser sesgado, curado y superficial”.

Infobae indicó que Lewinsky manifestó que las personas se han vuelto tan sintonizadas con este estrecho y “cínico ciclo de encuentros en las redes sociales que consideramos que el juicio no es trágico ni patético, sino un puro accidente automovilístico: accesible, de mal gusto e inmediatamente gratificante”.

“Prescindimos del pensamiento crítico y lo sustituimos por la emoción barata”, agregó.

A decir de ella, el consumo disperso no ha permitido una comprensión real y en cambio las personas solo experimentan aprensión, indignación instintiva y excitación.

“No me sorprendió que los memes sobre Amber Heard superaran con creces a los de Johnny Depp. No me sorprendió que el discurso cruel y mordaz estuviera dirigido predominantemente a la mujer”, señaló Lewinsky en su opinión.

“Este espectáculo legal sería bastante triste si solo afectara la vida personal de Depp, Heard y sus seres queridos. Sería lo suficientemente triste incluso si solo consideráramos cómo ha impactado a los sobrevivientes de violencia doméstica o a aquellos que han buscado fortaleza en el movimiento #MeToo”, agregó.

Afirmó que “las implicaciones más amplias para nuestra cultura las que más me preocupan: las formas en que hemos avivado las llamas de la misoginia y, por separado, el circo de las celebridades”.

Indicó que no se trata solo de los dos individuos y “cómo te sientes acerca de ellos o esta situación; es el daño colateral cultural. Ciertamente no estoy aquí para decirte que no veas el veredicto o no tener una opinión. Pero, ¿qué es demasiado? ¿Qué se define como “demasiado lejos”? Como hemos visto desarrollarse esta historia, ¿a qué nos da derecho nuestra opinión? ¿Nos da derecho a decir a quién le “creemos”? ¿Para reafirmar los hechos seleccionados a los que nos hemos aferrado y que nos han llevado, como jurados virtuales, a “sentirlo en nuestros huesos”?

Luego cuestionó: “¿Nos da derecho a ser crueles? No estoy hablando de la libertad de expresión. Me refiero a que los participantes de las redes sociales reconozcan que también son parte de una sociedad de seres humanos. ¿Nuestra opinión sobre este caso nos da derecho a sentirnos tan superiores, o inferiores, que podemos crear un meme o un TikTok o un tuit diciendo algo que haga que otras personas se rían de alguien que ya está sufriendo? ¿Tenemos un “derecho” a obtener golpes de dopamina, o dinero, de nuestra cantidad de seguidores, retuits o clics?”

“No importa a quién favorezca el veredicto del jurado, ya sea a la acusada Heard o el demandante Depp, todos somos culpables”, concluyó.