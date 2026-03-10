Escenario
Yandel Sinfónico: cuándo es la nueva fecha del concierto de Yandel en Guatemala y cuándo comienza la preventa
El reguetonero Yandel anunció una segunda fecha de su concierto Yandel Sinfónico en Guatemala, luego de que el show programado para el 30 de mayo agotara sus entradas.
El cantante puertorriqueño Yandel se presenta en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Viña del Mar (Chile) en febrero pasado. El cantante visitará Guatemala en mayo para dos fechas de conciertos de su espectáculo llamado Yandel Sinfónico. (Foto Prensa Libre: EFE/ Adriana Thomasa)
Para los seguidores del reguetón clásico, el espectáculo Yandel Sinfónic tendrá una nueva fecha en Guatemala, después de vender por completo el show del 30 de mayo. Esta es la propuesta del reguetonero, que ahora también se presentará el viernes 29.
La preventa de la nueva fecha será del 11 al 13 de marzo, a través de eTicket.gt. El viernes 14 será la venta general por el mismo canal.
Este show forma parte de una gira que ha visitado diversos países, entre ellos México, El Salvador y Guatemala.
Yandel Sinfónico surgió a partir de una invitación de la Universidad Internacional de Florida (FIU), en el 2023, donde el artista interpretó tres canciones con su orquesta sinfónica. Tras el éxito de esta presentación experimental, Yandel decidió expandir el formato a un álbum completo y a una gira, fusionando el reguetón con música académica para llevar el género a otro nivel musical, detallan medios internacionales.
Las canciones de Yandel se adaptan a cuerdas, vientos y percusión clásica. En el 2024, Yandel dijo a Billboard que en su reto diario seguirá explorando diferentes sonidos: "manteniéndome fiel al reguetón, pero incorporando el trap, el pop y el dembow".
Fecha
Yandel Sinfónico se realizará el viernes 29 y sábado 30 de mayo del 2026
Hora
20 horas.
Lugar
Explanada 5
Localidades
Listado de precios
- Mesa Amex
- Preventa: Q1,015 + cargo por servicio
- Venta general: Q1,200 + cargo por servicio
- Mesa Ultrafan
- Preventa: Q755 + cargo por servicio
- Venta general: Q885 + cargo por servicio
- Silla Fan
- Preventa: Q560 + cargo por servicio
- Venta general: Q655 + cargo por servicio
- Fan
- Preventa: Q360 + cargo por servicio
- Venta general: Q425 + cargo por servicio
Entradas
En el portal eTicket.gt
