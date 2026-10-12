“Cuando nadie me ve”: Dónde ver la docuserie sobre Alejandro Sanz

La autenticidad y la sensibilidad que caracterizan al cantautor español Alejandro Sanz se retrata a través de la serie documental de tres capítulos en la que, además de relatar su intensa vida, reflexiona acerca de los sucesos que han marcado su trayectoria. Lejos de ser un monólogo, el trabajo incluye diversas voces que muestran facetas menos conocidas del artista.

Entre los colegas que describen su relación con Sanz se encuentran Rosalía, Juanes, Shakira, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra y Nathy Peluso. En cada episodio, transmitido a través de HBO Max, hay una mezcla de intimidad familiar, éxitos musicales y convivencia que normalmente quedan fuera de cámaras.

"Recién estrenada en Iberoamérica (9 de octubre) Cuando nadie me ve acompaña a Alejandro Sanz en un momento decisivo de transformación personal y creativa", señala la agencia EFE.

La serie, dirigida por Álvaro Ron, resume 200 horas de metraje de las cuales se elige el material que retrata con mayor fidelidad la figura de quien es considerado uno de los artistas españoles más relevantes de las últimas tres décadas.

Su historia comenzó el 18 de diciembre de 1968 en Madrid. Sin embargo, su niñez transcurrió en Algeciras, Cádiz. Sus padres fueron Jesús Sánchez Madero y María Pizarro Medina. Su carrera arrancó en 1989, con el disco Los chulos son p'a cuidarlos , bajo el nombre artístico de Alejandro Magno.

Con éxitos como Corazón partío, El alma al aire, Si fuera ella, Amiga mía, Cuando nadie me ve y Hoy no me siento bien, ha grabado 14 discos.

Es uno de los artistas con más galardones en la industria con 25 Grammy Latino, cuatro Grammy Internacionales y seis Billboard a la música latina.

El artista se presentará en Guatemala el 21 de noviembre en Explanada 5, el 21 de noviembre.