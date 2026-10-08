¿Cuándo se estrena en Guatemala “Aquel”, la serie de Raphael en Netflix?

Poseedor de una de las voces y personalidades escénicas más reconocidas en el mundo de la música en español, Raphael tiene ahora su propio serie biográfica. La historia del Divo de Linares será contada por Netflix en ocho capítulos que recorrerán desde su niñez, sus inicios en la música y los episodios más significativos de su trayectoria de seis décadas.

Aquel se titula el biopic que se estrenará el 9 de octubre. El diario Vanguardia enfatiza en los logros del artista, que es hoy por hoy uno de los más queridos de España. El recuento que hace el medio de comunicación incluye "326 discos de oro y 49 discos de platino, además de ser el único artista de habla hispana en recibir un disco de uranio, por no hablar de los más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo".

El elenco

Los actores que tienen papeles relevantes en la serie son:

Javier Morgade , el actor que le da vida al joven Raphael

, el actor que le da vida al joven Raphael Carlos Santos como Raphael adulto

Natalia Varela como Natalia Figueroa, la esposa de Raphael

Pepa Aniorte como Rafaela Sánchez Martínez, madre del cantante

como Rafaela Sánchez Martínez, madre del cantante Manolo Caro interpreta a Francisco Martos Bustos, padre del artista

¿Qué lo hizo contar su vida?

Durante el lanzamiento oficial de la serie, el 29 de septiembre en Madrid, el artista confesó que hacía años que distintos productores le habían hecho la propuesta. "Me lo habían ofrecido varias veces, pero ahora lo consideré prudente porque a estas alturas de mi carrera todo está más o menos demostrado, no tengo que luchar por un puesto en esta profesión", enfatizó.

En una entrevista con el diario español El Correo, el artista reveló cómo comenzó a cantar públicamente. "Lo importante es cuando entro en la iglesia de San Antonio y empiezo a cantar. Yo no sabía que cantaba tan bien. Me admitieron en el coro. No sé qué había pasado con el solista. Mi hermano Juan les dijo a los frailes: "Yo tengo un hermanito que canta muy bien. Es que es muy chico, tiene 4 años", le dicen. Pero él me llevó, canté y me quedé, forever, para siempre", declaró.