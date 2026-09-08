¿Cuándo se estrena “Supergirl” en HBO Max? Fecha confirmada para su llegada al streaming

Tras su estreno en los cines el 25 de junio del 2026, Supergirl, protagonizada por la joven actriz Milly Alcock, llegará a la plataforma HBO Max este septiembre.

La película de DC Studios, dirigida por Craig Gillespie, sigue a Kara Zor-El, una heroína muy distinta de la imagen tradicional de Supergirl, marcada por la pérdida de su planeta, Krypton.

La historia de la superheroína se aleja de la realidad que vivió su primo, Superman (David Corenswet), tras la destrucción del planeta. Mientras él fue enviado a la Tierra cuando era un bebé y creció junto a sus padres adoptivos, ella conservó recuerdos de su planeta y experimentó de cerca la pérdida de su mundo.

Su experiencia la llevó a desarrollar una personalidad más impulsiva, rebelde y desencantada, que presenta esta versión del personaje en Supergirl.

Inspirada en el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow, escrito por Tom King e ilustrado por Bilquis Evely, la nueva producción muestra a la heroína mientras emprende un viaje por el espacio junto a Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), una joven que busca vengarse de Krem de las Colinas Amarillas, interpretado por Matthias Schoenaerts.

Supergirl termina involucrada en la misión de cobrar venganza, sin olvidar la búsqueda de justicia que la movió desde un inicio, mientras intenta mantener a salvo a su perro Krypto.

El reparto protagónico está integrado por Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, David Krumholtz, Emily Beecham, David Corenswet y Jason Momoa.

HBO Max anunció que Supergirl estará disponible en la plataforma a partir del jueves 10 de septiembre del 2026.

Además, tendrá una transmisión especial por el canal HBO el sábado 12 de septiembre, a las 18 horas (hora de Guatemala).