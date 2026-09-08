Sharon Stone recuerda el derrame cerebral que casi le cuesta la vida y relata las visiones que tuvo durante su recuperación: “Se me presentaron y me hablaron”

A 25 años de haber sufrido un derrame cerebral que estuvo a punto de quitarle la vida, la actriz estadounidense Sharon Stone compartió detalles sobre lo difícil que fue su proceso de recuperación, durante el cual tuvo visiones “extrañas”.

Durante su participación en el pódcast Mayim Bialik’s Breakdown, conducido por Mayim Bialik, la artista de 68 años reveló experiencias que, según ella, nunca había contado en público por lo difícil que resulta describirlas.

Stone sufrió un derrame cerebral en el 2001, cuando tenía 43 años. La situación fue tan grave que la hemorragia cerebral le causó pérdida de movilidad durante un tiempo y los médicos le daban solo 1% de probabilidades de sobrevivir.

“Mi arteria vertebral estaba rota, mi piscina subaracnoidea estaba llena de sangre, y sufrí un derrame que paralizó el lado derecho de mi rostro. No podía levantar mi pie izquierdo. Además, tartamudeaba mucho”, explicó.

Durante su recuperación, la actriz contó que tuvo dificultades para dormir por la noche, lo cual la obligaba a hacerlo durante el día. En las ocasiones en que se quedaba dormida en un sofá, aseguró haber visto cinco esferas luminosas que se comunicaban con ella.

“Mientras estaba recostada en el sofá, dormida y despierta, estas esferas se me aparecieron. Cinco esferas se me presentaron y me hablaron, pero en un lenguaje digital”, relató.

Pese a lo desconocido que resultaba para ella, la actriz contó que no experimentó miedo, sino curiosidad y tranquilidad mientras veía las luces.

Según ella, esas luces estuvieron relacionadas con una preocupación que llegó después: la separación de su hijo Roan, quien en ese entonces tenía alrededor de 1 año.

El niño había sido adoptado por Stone y su entonces esposo, Phil Bronstein, en el 2000, pero al divorciarse en el 2004 comenzó una disputa legal por la custodia del menor, que terminó ganando el padre.

En medio de la separación, la artista y su hijo, que ahora tiene 26 años, mantuvieron una relación cercana. Después del divorcio, Stone adoptó a otros dos hijos: Laird, de 21 años, y Quinn, de 20.

La actriz ya ha hablado de su derrame cerebral en otras ocasiones. Durante una entrevista con la BBC indicó que le gustaría darle un mensaje de apoyo a su yo más joven: “No lo sabes, pero vas a lograrlo”; una frase que, según ella, se “tatuaría en el interior de los párpados” porque encapsula la resiliencia que necesitaba en esos momentos difíciles.