Natalie Portman da la bienvenida a su tercer hijo, el primero junto a Tanguy Destable

La actriz israelí Natalie Portman, conocida por su papel en El cisne negro, con el que obtuvo el Óscar a mejor actriz, dio a luz a su tercer hijo, el primero con su nueva pareja, el productor musical Tanguy Destable.

Portman dio a luz en agosto pasado en París, Francia, según reveló People. Aunque no se dio a conocer el sexo del bebé, se informó que es su primer hijo con Tanguy Destable, más conocido como Tepr.

Portman da la bienvenida a un nuevo integrante de la familia y hermano de sus dos hijos mayores: Aleph, de 15 años, y Amalia, de nueve, ambos de su relación anterior con Benjamin Millepied.

Una fuente de People no dio a conocer la fecha exacta del nacimiento, solo que la actriz tuvo a su tercer hijo en París.

En cuanto a su embarazo, Portman lo dio a conocer a través de la revista Harper’s Bazaar, en la que resaltó: “Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”, según recuerda People.

El nacimiento del tercer hijo de Natalie Portman ocurrió un año y cinco meses después de que medios internacionales hicieran público su romance con el productor musical Tanguy Destable. People confirmó la relación en marzo del 2025.

A sus 45 años, la actriz dio a conocer que el embarazo en esta etapa fue diferente y que vivió la experiencia con mayor tranquilidad. “Hay una gratitud que, cuando eres joven, no necesariamente comprendes”, declaró a Harper’s Bazaar.

La ganadora del Óscar destacó que, probablemente, esta sería la última vez que podría disfrutar del embarazo, así como de la maternidad desde una etapa inicial.

People también destaca que el bebé llega dos años después de la separación de la actriz y el coreógrafo Benjamin Millepied, padre de sus dos hijos mayores. La pareja se conoció durante el rodaje de El cisne negro.

Portman y Millepied anunciaron su compromiso y la espera de su primer hijo en el 2010. En agosto del 2012 se casaron y, en el 2016, anunciaron que esperaban a su segundo hijo. En el 2024, luego de varios rumores, se confirmó la separación de la pareja.

En cuanto a Tanguy Destable, la relación con la actriz se ha mantenido con bajo perfil, como otros aspectos de la vida privada de la protagonista de Thor.