Supergirl regresa con una versión más humana: la heroína deja atrás el ideal clásico y enfrenta las heridas de su pasado

Ante el estreno de Supergirl, que presentará a una superheroína más caótica, controversial y humana, Milly Alcock será la encargada de interpretar a Kara Zor-El / Supergirl en este nuevo universo cinematográfico. La actriz habló sobre cómo su personaje se aleja de la Supergirl clásica.

Con un estilo más oscuro, emocional y caótico, esta nueva propuesta de Supergirl llegará este 25 de junio a la pantalla grande. La película mostrará cómo el pasado de Kara en el planeta Krypton, donde vivió hasta ser enviada a la Tierra, marcó su personalidad.

A diferencia de su primo Clark Kent / Superman, quien fue enviado a la Tierra cuando era un bebé y criado por padres cariñosos, Kara Zor-El presenció el asesinato de su pueblo durante sus primeros 14 años de vida antes de ser enviada al planeta, destaca parte de la sinopsis.

La película promete una visión diferente de Supergirl. La sinopsis presentada por Cinépolis destaca: «Ella es mucho más dura y no es la Supergirl a la que estamos acostumbrados». Esta versión la presenta como una joven desaliñada, fiestera y caótica que aún conserva una visión esperanzadora, detalla la guionista Ana Nogueira.

En una entrevista con la Agencia EFE, la guionista destacó que esta versión pone en análisis el optimismo, pues es más fácil mantenerlo cuando las cosas han salido bien que cuando se ha vivido un pasado difícil. Desde esa perspectiva, la nueva Supergirl explorará su heroísmo en medio de una aparente falta de rumbo, mitigada únicamente por la compañía de Krypto.

«La protagonista deberá embarcarse casi involuntariamente en una aventura para ayudar a una niña huérfana en su venganza, mientras enfrenta su propio pesimismo y una crisis de identidad que la obligará a replantearse su papel como heroína y su capacidad para hacer el bien», destaca EFE.

La nueva versión de Supergirl contrasta con la imagen de su primo Clark Kent, cuya nueva versión es protagonizada por David Corenswet. Esta apuesta, según la guionista, busca mostrarla como un símbolo de esperanza que surge de la pérdida y el duelo que arrastra por su oscuro pasado.

Para esta nueva versión, los creadores se inspiraron en el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow, de Tom King, que presenta la historia de Kara Zor-El, quien vio perecer a todo su pueblo. Esa historia fascinó a Nogueira.

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Lo que más interesó a la guionista fue el conflicto moral y personal que enfrenta esta joven, marcada por un pasado doloroso y constantemente comparada con la figura idealizada de su primo Superman, un modelo que siente que no alcanza y que podría darle un nuevo tono a esta heroína.

En su evolución, ella encontrará la manera de sanar las heridas del pasado y reforzar el heroísmo que no pudo desarrollar durante su niñez.

«En esta película, ella puede verse como una heroína para esa niña de una manera que antes no había podido, y eso le ayuda a encontrarse a sí misma», resalta Nogueira.