¿Cuándo se estrenará “Terror Eterno”, la película guatemalteca sobre exorcismos documentados?

La cinta Terror Eterno llega a las salas de cine en Guatemala. Se trata de una película inspirada en archivos hallados en el Arzobispado de Guatemala, según informaron los organizadores.

De acuerdo con la publicación oficial, esta producción fue realizada por los creadores de Exorcismo documentado, largometraje estrenado en el 2012.

El estreno está previsto para el 11 de septiembre del 2025. Esta película es apta únicamente para mayores de 18 años.

Según el tráiler, la historia muestra exorcismos que podrían estremecer al público. No obstante, también aborda la fe y la religiosidad popular como parte de una narrativa que promete no solo causar temor, sino también conmover.

Fecha

11 de septiembre de 2025

Lugar

El estreno se efectuará en cines Albacinema y Cinema Bistro. Sugerimos mantenerse informado sobre los distintos horarios de dichas salas.

Elenco

Alejandra Boteo, José Mario Masela, Yolanda Coronado, María Mercedes Arrivillaga (†), Roberto Díaz Gomar (†) y Hans Calderón.

Guion y dirección

Rodrigo Estrada Alday

